2013 경기세계도자비엔날레’입장권 예매 시작

‘2013 경기세계도자비엔날레’ 입장권 예매가 22일 오후 5시부터 온라인 쇼핑몰에서 시작된다.한국도자재단은 22일 ‘옥션(www.auction.co.kr)’과 ‘지마켓(www.gmarket.co.kr)’을 통한 온라인 예매를 시작으로, 29일부터는 경기도내 224개 NH농협은행에서 오프라인으로 입장권 예매를 개시한다. ‘티켓몬스터(www.ticketmonster.co.kr)’ 등과 같은 소셜커머스에서도 판매를 진행할 계획이다.‘2013 경기세계도자비엔날레’는 9월 28일부터 11월 17일까지 51일간 ‘Community-with me, with you, with us’를 주제로 이천 세라피아, 광주 곤지암도자공원, 여주 도자세상에서 개최된다.세 곳을 모두 볼 수 있는 ‘2013 경기세계도자비엔날레’ 통합권을 예매할 경우에는 현장구매가격 1만 원보다 2천 원 할인된 8천원에 구입할 수 있다. 행사장 한 곳만 둘러보는 개별권은 현장구매 시 이천 6천 원, 광주와 여주는 4천 원이지만 예매 시 각각 1천 원 할인된 5천 원, 3천 원에 구입할 수 있다.비엔날레가 개최되는 경기도 이천, 광주, 여주 지역 주민과 20인 이상의 단체 등은 우대혜택을, 국가유공자 및 기초생활수급대상자, 만 4세 미만 영유아, 장애우 등은 무료 혜택을 받을 수 있다.한편, ‘2013 경기세계도자비엔날레’는 어린이와 가족을 대상으로 한 이벤트 프로그램이 강화되며, 키즈비엔날레와 1박2일 힐링캠프, 소원도자풍경 등 체험 프로그램과 결합한 패키지 상품도 출시될 예정이다