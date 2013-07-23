[인사] 중앙일보 外

◆중앙일보＜광고사업담당＞▶전략매체팀장 박창준▶광고4팀장 박승호
◆문화체육관광부＜고위공무원 승진＞▶종무실 종무관 이병국
◆보건복지부＜국장급 승진＞▶인구정책실 보육정책관 이준균
◆국토교통부＜국장급 승진＞▶한강홍수통제소장 박하준▶공공기관지방이전추진단 기획국장 김채규＜과장급 전보＞▶건축기획과장 김상문▶부동산산업과장 이상일▶부동산평가과장 박종원▶항공산업과장 김홍목▶건설경제과장 문성요▶기술정책과장 정태화
◆법제처＜승진＞▶일반직고위공무원 정의방▶사회문화법제국 법제관 김성원▶기획조정관실 행정관리인사담당관실 추명순▶〃 법제정책총괄담당관실 임지연▶법제지원단 법제관실 진정용＜전보＞▶법령해석정보국 법령해석총괄과장 박영태▶경제법제국 법제관 방극봉▶사회문화법제국 〃 심현정▶대변인 양미향▶행정법제국 법제관 김경동▶운영지원과장 이영호▶법제지원단 법제관 박종구
◆관세청＜고위공무원단 전보＞▶관세청 통관지원국장 이찬기▶〃(파견) 김재일＜과장급 전보＞▶관세청 국제협력팀장 이진희▶〃(파견) 김용철
◆방송통신위원회＜승진＞▶방송기반국장 김영관
◆서강대▶기획처장 김도성▶경영학과장 김창수