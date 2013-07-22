[인사] 강원도 外

◆강원도＜부단체장·과장급＞▶홍천군 부군수 박만수▶법무통계담당관 홍종열▶안전총괄과장 선민규▶여성청소년가족과장 박승남▶문화예술과장 김환기▶경로장애인과장 원팔연▶농업기술원 총무과장 홍종각▶보건환경연구원 〃 안상훈▶〃 연구부장 최금종▶입법지원전문위원 이국섭▶체전준비단장 김관식▶춘천시 김길수▶동해시 장시택▶횡성군 최종성▶GTI박람회추진단장 전홍진▶CBD당사국총회지원단장 지순식▶자연환경연구사업소장 박일수▶강원도립대학 사무국장 서동엽▶2018동계올림픽조직위원회(부장요원) 파견 안진석▶강원FC(부장요원) 파견 지승태▶산림소득과장 김병기
◆MBC▶감사 임진택
◆iMBC▶대표이사 허연회▶이사 이상로
◆EBS▶디지털통합사옥건설단장 김재근
◆한국생산기술연구원＜실장급 승진＞▶산업융합진흥본부 창의산업정책연구센터장 이혜진▶뿌리산업진흥본부 산업진흥실장 주홍신▶경영기획본부 예산운영실장 이상일
◆도로교통공단▶운전면허본부장 강찬조
◆해양환경관리공단＜본부장＞▶해양산업본부장 신종명＜실장급 전보＞▶감사실장 최상모▶부산지사장 임석재