[인사] 미래창조과학부 外

◆미래창조과학부＜실장급＞▶기획조정실장 이창한▶미래선도연구실장 양성광▶방송통신융합실장 최재유＜국장급＞▶대변인 민원기▶창조경제기획관 노경원▶기획조정실 정책기획관 조경식▶〃 국제협력관 김선옥▶미래선도연구실 연구개발정책관 이근재▶〃 연구공동체정책관 용홍택▶〃 우주원자력 정책관 문해주▶과학기술정책국장 김주한▶과학기술정책국 과학기술인재관 이진규▶연구개발조정국장 유용섭▶연구개발조정국 심의관 홍재민▶성과평가국장 백기훈▶방송통신융합실 융합정책관 강성주▶〃 방송진흥정책관 정한근▶〃 전파정책관 조규조▶정보화전략국장 박재문▶정보화전략국 인터넷정책관 박윤현▶정보통신산업국장 박일준▶통신정책국장 이동형▶국립전파연구원장 서석진▶국립과천과학관 전시연구단장 오태석
◆안전행정부＜전보＞▶소청심사위원회 상임위원 박경배▶대구광역시 행정부시장 여희광▶충남도 행정부지사 송석두▶소방방재청 전출 권영수
◆농림축산식품부＜전보＞▶차관보 이준원▶농림축산검역본부 동식물위생연구부장 김남수＜신규＞▶식품산업정책실장 최희종
◆관세청＜승진＞▶통관지원국장 김재일▶정보협력국장 이명구▶관세국경관리연수원장 주시경
◆통계청＜승진＞▶통계정책국장 최성욱＜전보＞▶경제통계기획과장 문권순▶지역소득통계과장 어운선
◆성남시▶복지보건국장 박상복▶중원구청장 직무대리 박창훈▶교육문화환경국장 〃 권석필▶정보문화센터소장 〃 윤기천▶도시개발사업단장 〃 곽현성▶수정구청장 오창선▶분당구청장 한신수▶행정기획국장 엄기정▶재정경제국장 문기래▶수정구보건소장 최대식▶중원구〃 이형선▶분당구〃 구성수▶푸른도시사업소장 유규영▶맑은물관리사업소장 진광용
◆KBS▶심의실 심의부장 공용철