서경대, 수시 1차는 적성고사·실기고사 2차는 학생부·실기 비중 높아

김치용 교무처장

서경대는 9월 3일부터 2013학년도 수시 1차 원서접수를 시작한다. 수시 2차 모집은 수능 시험일 이후인 11월 12일부터다. 수시 1차와 2차 모집 구분의 가장 큰 기준은 수능최저학력기준 유무다. 수시 1차의 경우 적성고사 또는 실기고사 성적의 비중이 높고, 수시 2차는 학생부 또는 실기고사 성적의 비중이 높다.

수시 1차에서는 일반학생 전형 중 적성고사 전형 190명, 실기고사 전형 34명, 미용특기자 전형 3명, 농어촌학생특별 전형 56명을 선발하고, 수시 2차에서는 일반학생 전형 35명, 특기자전형 89명, 교과성적우수자 전형 261명, 사회기여자 전형 26명 등 총 694명을 선발한다. 이는 입학정원의 약 46%다.

수시 1차에 미용특기자 전형이 신설됐다. 매년 수시 2차에서 실시하던 미용특기자 전형에서는 국가공인미용사자격증 소지자 또는 국내 미용관련 고교 졸업(예정)자를 대상으로 학생부 교과성적으로 선발했지만, 이번 수시 1차의 미용특기자 전형에선 서경대에서 인정하는 국가공공기관 주최의 이·미용 기능경기대회 수상자를 대상으로 학생부(20%)·면접(30%)·수상실적(50%)을 합산해 선발한다.

수시 2차 일반학생 전형 중 디자인학부·영화영상학과·공연예술학부 무대기술전공의 경우 실기고사 100%로 선발한다. 수능 최저학력기준(언어·외국어 각 5등급 내)을 충족하고 실기에 자신이 있는 학생이라면 지원을 고려해 볼 만 하다.

어학특기자를 선발하는 국제비즈니스어학부에서는 전공언어(영어·일본어·중국어·프랑스어·러시아어)별로 특기자를 선발한다. 국제비즈니스어학부 입학생은 2개 전공(영어전공+일본어·중국어·프랑스어·러시아어 전공 중 택 1)을 반드시 복수전공해야 하며, 졸업 후 취업에 필요한 비즈니스 실무 과정도 이수하게 된다.

영어특기자를 각각 45명, 5명, 16명씩 선발하는 글로벌경영학과·미용예술학과·나노융합공학과는 외국대학과의 복수학위과정을 운영한다. 글로벌경영학과의 경우 미국 동부 명문 사립대인 서던 뉴 햄프셔 대학(SNHU, Southern New Hampshire University), 미용예술학과의 경우 영국 국립 치체스터 대학(University of Chichester), 나노융합공학과의 경우 미국 텍사스 주립대학(Universityof Texas at El Paso:UTEP)과 복수학위과정을 운영하고 있다.

이외에도 수시 2차 교과성적우수자 전형에서는 모집단위별로 입학정원의 약 25%를 선발한다. 2008년 2월 이후 졸업(예정)자만 지원가능하며, 학생부교과성적만으로 1차 전형해 수능 최저학력기준을 적용한다. 사회기여자 전형에서도 학생부 교과성적만으로 1차 전형하고 이후 수능 최저학력기준을 적용해 선발한다.

지원자격은 국내고교 졸업(예정)자로, 국가보훈처에서 대학입학특별전형대상으로 지정한 자의 자녀 또는 군인·경찰·소방·교정직 공무원으로 15년 이상 재직 중인자의자녀가 지원할 수 있다.

홈페이지

www1.skuniv.ac.kr/entrance

입학상담

02-940-7019