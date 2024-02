죽은 나쁜 놈들이 대뜸 "부자 되세요"…中 엉뚱 구정영화 속내

2024년 구정이 다가오고 있다. 중국은 매년 구정이 되면 신년 맞이 구정 영화를 발표한다. 올해는 특히 주목할 만하다. 2023년 중국 내 여름 휴가 기간(6월 1일~8월 31일) 박스오피스 수익이 사상 최고치를 기록했기 때문이다. 그 기대를 구정 영화가 고스란히 이어받았다.

새해 첫날 박스오피스 선두를 달렸던 영화 ‘별처럼 빛나는 너에게(一閃一閃亮星星)’와 현재 중국 코미디 영화 중 가장 높은 평점을 기록하고 있는 ‘연회불능정(年會不能停·Johnny Keep Walking!)’의 흥행도 구정 영화에 대한 기대감을 더하고 있다.

그런데 구정 영화는 중국에서 개봉하는 여느 영화와 달리 이상한 점이 많다.

첫째, 제작 속도가 특히 빠르다.

예를 들어 작년 12월 30일에 개봉한 영화 ‘비성물요3(非誠勿擾3·IF YOU ARE THE ONE Ⅲ)은 작년 6월에 크랭크인한 뒤 개봉까지 반년밖에 걸리지 않았다.

둘째, 서사가 비논리적이다.

이미 죽은 나쁜 놈들이 마지막에 다시 나타나 카메라를 향해 ‘새해 복 많이 받으시라, 부자 되시라’고 말하는 것이 그렇다. 장이머우 감독의 영화 Amazing Tales: Three Guns(원제: 三槍拍案驚奇)’에서는 영화 말미에 이미 죽어서 땅에 묻힌 사람들까지 포함한 모든 등장인물이 갑자기 벌떡 일어나 춤을 춘다.

이상한 설정들은 어디에서 비롯됐을까?

이를 이해하려면 우선 구정 영화가 어떻게 등장하게 되었는지 알아야 한다.

중국 구정 영화는 홍콩 영화에서 유래했다. 중국의 첫 번째 구정 영화는 1997년에 개봉한 ‘이쪽저쪽(甲方乙方·The Dream Factory)’이다. 당시 차이나 필름 전 총재인 한산핑(韓三平)과 제작자 장허핑(張和平)은 홍콩 구정 영화 콘셉트를 빌려 중국 본토에서도 구정 영화를 만들기로 한다.

오랜 고민 끝에 홍콩 영화 제작자들은 특별한 수요를 발견한다. 중국 춘절 기간을 이용하는 것이다. 굳이 영화 때문만이 아니더라도 중국 사람들은 기분 좋게 설을 쇠기 위해 영화관에서 영화를 본다. 이런 마음가짐은 설에 춘절연환만회(春節聯歡晚會·중국 중앙방송국에서 방영하는 설 특집 방송, 이하 춘완)를 챙겨 보는 것과 비슷하다.

춘완 같은 영화?

중국인으로 유전자를 교체하지 않는 한 외국 영화 제작팀은 결코 만들 수 없다. 중국 영화인들이 직접 나서야 한다. 이렇게 구정 영화라는 독특한 범주가 생겼다.

중국 구정 영화는 다음 세 가지 특징이 있다.

첫째, 춘제를 위해 맞춤 제작됐다.

예를 들어 구호 같은 대사가 자주 등장한다. 이전 홍콩의 구정 영화에는 십중팔구 번영을 기원하는 내용이 나왔었다.

신녠콰이러!(新年快樂·새해 복 많이 받으세요), 궁시파차이!(恭喜發財·부자 되세요)

사실 설을 쇠는 특별한 상황에서 덕담 몇 마디 나누거나 힘찬 구호를 외치는 장면은 더할 나위 없이 정상적이다. 또한 온 가족이 모이는 대명절인 만큼 구정 영화에는 조부모, 부모, 자녀, 손자에 이르기까지 모든 가족 구성원이 공감할 수 있을 만한 설정이 많다.

둘째, 장르는 보통 코미디로 해피엔딩이다.

셋째, 유명 인사가 대거 출연한다.

이 세 가지 특징은 춘완과도 맥을 같이한다. 춘완은 중국의 중앙방송국인 CCTV(China Central Television)에서 만든 설 특집 프로그램으로 섣달 그믐날 저녁 8시에 시작해 자정이 넘어서 끝난다. 중국에는 전국 각지에 흩어져 사는 가족들이 설이 되면 고향에 모여 맛있는 음식을 먹으며 제야의 밤을 보내는 풍습이 있다. 이때 온 가족이 함께 보는 프로그램이 바로 춘완이다. 춘완은 음악, 춤, 콩트, 서커스, 마술 등 다양한 장르의 예술을 포괄한 종합 예능 프로그램으로 중국 각 분야 최고의 예술인들을 이 무대에서 볼 수 있다. 춘완을 먼저 이해하고 중국 구정 영화의 어색하고 과한 설정을 보면 어느 정도 이해가 된다.

내 눈에만 이상했던 게 아니었다!

중국 구정 영화는 상을 쫓거나 높은 예술성을 추구하지 않는다. 주된 목적은 연말·연초 쏟아지는 콘텐트와 치열한 박스오피스 경쟁에서 살아남는 것. 이것이 기폭제로 작용해 구정 영화가 탄생했다. 구정 영화의 전개가 이상한 데에는 그럴만한 이유가 있었다.

구정 영화는 보통 크리스마스부터 설날 이후까지 상영된다. 이번 구정 영화 흥행에 대한 결론을 내리기엔 조금 이르지만 환시 미디어(歡喜傳媒)의 둥핑(董平) 회장은 올해 중국 구정 영화의 박스오피스가 120억 위안(약 2조 2200억 원)을 넘을 것으로 전망했다.

박지후 차이나랩 에디터