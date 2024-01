[아이랑GO] 22대 총선도 기한 넘긴 선거구 획정…정치 신인 어쩌나…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

22대 총선도 기한 넘긴 선거구 획정…정치 신인 어쩌나

공직선거법에 따르면 국회는 선거일 1년 전에 국회의원 지역구를 획정해야 합니다. 하지만 22대 국회의원 총선거(총선)가 3달도 채 안 남아 예비후보들이 유세를 시작했는데도 출마할 지역구는 미정이에요. 여야가 비례대표 선출 방식 등 선거제와 선거구획정안을 놓고 유불리를 따지다 기한을 넘겼기 때문이죠. 인지도가 떨어지는 정치 신인에게는 날벼락입니다. 19대 국회서 획정 기한이 선거법에 신설됐지만 선거구 획정은 매번 늦어지고 있어요.

공직선거법 헌법·지방자치법에 의한 선거가 국민의 자유로운 의사와 민주적 절차에 의해 공정히 행해지도록 하고, 선거 관련 부정을 방지해 민주정치 발전에 기여하기 위한 법이에요. 기존 4개 선거관련법을 통합해 1994년 '공직선거 및 선거부정방지법'을 제정했고, 2005년 공직선거법으로 개칭했죠. 국민의 선거권 행사를 보장할 의무, 정당·후보자 등의 공정경쟁의무, 언론기관의 공정보도 의무, 공무원의 정치적 중립 의무 등을 규정하며, 대통령·국회의원·지방의회의원 및 지방자치단체장 선거에 적용됩니다.

Sorry, no way!

As the governing People Power Party and majority Democratic Party are dilly-dallying on fixing constituencies for the April 10 parliamentary elections due to their partisan interest, political rookies have trouble choosing a constituency they want to run in for the election.

novice: 초년생(=rookie)

under construction: 공사중

governing: (나라를) 통치하는, 다스리는

the People Power Party: 국민의힘 당

majority: 과반수, 다수당

the Democratic Party: 민주당

dilly-dally: 미적대다(=delay, drag, procrastinate)

fix: 정하다, 결정하다(=decide, determine, choose)

constituency: 선거구(=electoral district)

parliamentary election: 의회선거, 국회의원 선거

due to~: ~ 때문에(=because of~)

partisan interest: 당파적 이익

political rooky: 정치 신인

have trouble ~ing: ~하는 데 고충을 겪다

election: 선거

第22届国会议员选举选区划分悬而未决…政治新秀何去何从

根据选举法规定,国会要在选举日一年之前划定选区。虽然目前距离第22届国会议员选举仅剩不到3个月,但是选区划分却依旧悬而未决。很多候选人已经开始拉票游说,但是无法确定参加哪个选区的选举。这对很多还不为大众熟知的政治新秀来说,可谓是晴天霹雳。虽然第19届国会在选举法中增加了选区划定的时限,但是选区划定每次都无法按时完成。

国会 [guó huì] 국회

议员 [yì yuán] 의원

选举 [xuǎn jǔ] 선거

选区 [xuǎn qū] 선거구