[아이랑GO] 이재명 더불어민주당 대표 피습 “민주주의에 대한 심각한 위협”…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



이재명 더불어민주당 대표 피습 “민주주의에 대한 심각한 위협”

2일 부산 가덕도 신공항 부지를 방문한 이재명 더불어민주당 대표가 지지자를 가장한 남성에 흉기로 피습당했어요. 경찰은 현장에서 검거된 남성에게 살인미수 혐의를 적용해 조사 중이죠. 윤석열 대통령은 신속한 진상 파악과 빠른 병원 이송·치료를 최선을 다해 지원하라고 지시했어요. 민주당 지도부는 “민주주의에 대한 심각한 위협”이라며 의혹 없는 수사를 촉구했죠. 이 대표는 내경정맥 둘레 60%가 손상된 심각한 부상을 입고 수술 후 회복 중입니다.

살인 미수 사람을 죽이는 범죄인 살인(殺人)을 시도하였다가 이루지 못한 것을 뜻합니다. 타인의 생명을 침해하는 살인 및 살인 미수는 중대한 범죄로 그 수단과 방법에 불문하여 형법에 의거해 처벌해요. 살인에 관한 죄는 우리나라 형법 250~256조에 규정되어 있죠. 형법 제250조에서는 사람을 살해한 자는 사형, 무기 또는 5년 이상의 징역에 처한다고 규정해요. 또한 살인이 미수에 그쳤더라도 제254조에 의거해 처벌할 수 있죠. 살인 및 살인 미수죄에 대한 판결은 선고 범위가 넓은 편입니다.

Democracy under attack

After the majority Democratic Party’s leader Lee Jae-myung was attacked by a man in his 60s on Tuesday while campaigning for the party in Busan, he was transferred to Seoul National University Hospital by a chopper.

majority: 다수(당)

the Democratic Party: 민주당

party leader: 당 대표(=party head, party chief)

attack: 공격하다(=assault, assail, ambush)

in his 60s: 나이가 60대인. 참고로, 여성의 경우 “in her 60s”라고 함

campaign: 선거유세(운동)을 하다

transfer: 옮기다, 이송하다(=move, carry, transport)

Seoul National University Hospital: 서울대병원

chopper: 헬기(=helicopter)

共同民主党党首李在明遇袭是对民主主义的严重威胁

1月2日,共同民主党党首李在明在访问釜山加德岛新机场选址时,遭到伪装成支持者的男性袭击。警方在袭击现场逮捕该男性,正以杀人未遂嫌疑进行调查。尹锡悦总统要求尽快查明真相,并指示将李在明党首尽快送医、全力救治。民主党领导层表示“这是对民主主义的严重威胁”,敦促彻查事件。李在明党首颈内静脉60%被切断,目前正在术后康复中。

遇袭 [yù xí] 피습

威胁 [wēi xié] 위협

民主主义 [mín zhǔ zhǔ yì] 민주주의

康复 [kāng fù] 건강 회복