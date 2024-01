창원대 김우영 박사과정생, 교육부장관 표창

국립창원대학교(총장 직무대리 어윤) 지역혁신 성장주도 스마트산업단지 선도인력 교육연구단은 스마트제조융합협동과정 김우영 학생(박사과정, 지도교수 조영태·김석)이 ‘2023년 4단계 BK21 사업 우수 참여인력’으로 선정돼 교육부장관 표창을 수상했다고 4일 밝혔다.

2023년 4단계 BK21 사업 우수 참여인력 교육부장관 표창은 4단계 BK21 사업 교육연구단(팀)의 참여 대학원생 및 신진연구자 중 교육·연구분야에서 뛰어난 성과를 거두고, 지속적인 역량 개발을 통해 향후 발전 가능성이 촉망되는 자에게 수여되는 상이다.

2023년에는 총 579개 교육연구단(팀)의 석박사급 참여인력 약 1만9000명 중 국립창원대 김우영 학생을 비롯한 29명이 우수 참여인력으로 선정됐다.

김우영 학생은 미국 메사추세츠공과대학교 (MIT)와 홍콩대학교의 국제 공동연구를 통해 국제 저명 학술지인 Nature communications(IF 16.6)에 〈Quasi-seamless stitching for large-area micropatterned surfaces enabled by Fourier spectral anaysis of moire patterns〉라는 제목으로 2023년 4월 제1저자로 게재했으며, ACS Nano(IF 17.1) 포함 3건의 SCI, 1건의 SCOPUS 논문 게재와 관련 국내외 학술대회 및 경진대회에 다수 참여해 총 13건의 수상경력과 총 16건의 국내외 특허 등록 및 출원으로 해당 사업 우수 참여 대학원생임을 입증했다.