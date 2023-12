롯데쇼핑

롯데마트·슈퍼가 내년 1월 31일까지 월트디즈니 컴퍼니 코리아와 ‘Diseny100: May Your Wishes Come True’ 콜라보 캠페인을 진행한다.

롯데마트·슈퍼는 디즈니 100주년과 애니메이션 ‘위시’ 개봉을 기념하는 이번 캠페인에서 그로서리 중심의 디즈니 캐릭터 패키지 상품 300여 종을 선보인다. 롯데마트 토이저러스 4개점(잠실점·은평점·수원점·청량리점)에선 내년 2월까지 숍인숍 형태의 ‘디즈니 마켓’을 오픈한다. 완구·팬시 등 디즈니 캐릭터 상품 700여 종을 만나볼 수 있다. 또한 내년 1월 3일까지 디즈니 캐릭터 패키지 상품을 1개 이상 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘도쿄 디즈니랜드 나들이권’ 등 다양한 경품을 증정한다.