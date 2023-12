‘협상 우위’ 전략 수정 美, 텅텅 빈 곳간…'진퇴양난' 우크라이나

미국의 우크라이나 전쟁 전략이 전환하고 있다는 분석이 나왔다. 우크라이나에서 러시아를 몰아내는 ‘완전한 승리’ 대신 종전 협상을 위한 ‘방어적 태세’로 초점을 옮기고 있다는 의미다. 우크라이나 군의 반격이 사실상 실패하고 서방 등 동맹국의 전쟁 지원이 흔들리면서 미국이 종전 협상을 대비하고 있다는 뜻으로 풀이된다.

“수세 전환” 전략 수정 말하는 미국

27일(현지시간) 폴리티코는 미국이 유럽연합(EU)과 함께 우크라이나군 병력을 반격 태세에서 동부 지역의 러시아군을 막아내는 방어 위치로 전환하는 방안을 논의하고 있다고 보도했다. 여기엔 대공 방어 체계 시스템 강화·북부 국경 요새화·우크라이나 방위산업 활성화 등 구체적인 계획도 포함됐다.

전략 전환의 목표는 향후 러시아와의 종전 협상에서 유리한 위치를 확보하는 것이다. 백악관 관계자는 폴리티코에 “이 전쟁이 궁극적으로 끝나는 유일한 방법은 협상뿐”이라며 “우리는 우크라이나가 가능한 한 가장 강력한 패를 갖기를 원한다”고 설명했다.

이같은 변화는 조 바이든 미국 대통령의 우크라이나 관련 발언에서도 예고됐다. 바이든 대통령은 지난 13일 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 정상회담 뒤 진행한 공동 기자회견에서 “(침공) 2년이 다 되어가는 오늘 우크라이나가 여전히 강하고 자유롭다는 것은 이미 엄청난 승리”라면서 “푸틴은 실패했다”라고 말했다.

폴리티코는 이 발언을 “바이든 대통령의 암호”라고 짚었다. 승리를 말하면서 실은 전쟁의 부분적 승리만 뜻하거나 휴전·정전 방법을 찾아 봐야 한다는 의미로 해석했다. 바이든 대통령이 우크라이나 지원 방침을 강조하며 ‘할 수 있는 한(as long as we can)’이라고 말한 부분도 살펴야 한다고 덧붙였다. 과거에 ‘필요한 만큼(as long as it takes)’이라고 표현한 데 비해 소극적이라고 분석했다.

"서방 원조 없으면 못 산다"…우크라이나 호소

우크라이나는 전황 만큼이나 경제 사정도 심각하다. 서방의 원조 없이는 공무원 월급 및 연금을 지급하기 어려운 상황이다. 이날 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 율리아스 비리덴코 우크라이나 제1부총리 겸 경제장관은 “해외 지원이 없으면 공무원 50만 명, 교사 140만 명의 월급과 연금 수령자 1000만 명이 지급 연기를 경험할 가능성에 직면해 있다”고 호소했다.

스비리덴코 부총리는 하루 전쟁 비용이 1억2000만 유로(약 1720억 원)라며 서방의 지원을 강조했다. 그는 “협력국 지원이 시급하게 (원조가) 필요하다”면서 “내년에 370억 달러(약 47조7263억원)의 외부지원이 필요하다”고 말했다. 그는 EU 자금 지원이 내년 2월에는 승인돼 그다음 달까지 받을 수 있길 희망한다는 뜻도 밝혔다.

이런 가운데, 미 백악관은 의회 승인 없이 행정부가 집행할 수 있는 올해 마지막 무기 지원안을 승인했다. 2억5000만 달러(약 3200억원) 규모의 우크라이나군사 지원 패키지엔 스팅어 대공미사일·하이마스 탄약·AT-4 대전차미사일 등이 담겼다.

푸틴 ‘경제 성적표’ 자신

흔들리는 우크라이나와 달리 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 경제 성적표를 자신했다. 이날 타스 통신에 따르면 푸틴 대통령은 올해 러시아 재정적자가 국내총생산(GDP) 대비 1∼2% 수준에 그칠 것으로 전망했다. 내년 3월 대선에서 5선 도전을 공식화한 푸틴 대통령은 전쟁과 서방 제재 속에서도 선방한 경제를 내세울 것으로 보인다.

푸틴은 서방이 유가 상한제 등으로 경제 제재에 나서자 중국 및 인도로 원유 수출선의 다각화를 꾀했다. 또 우크라이나 전쟁 비용을 자국 기업에 횡재세를 부과하며 거둬들였고, 서방 기업의 자산을 저가에 매입했다.