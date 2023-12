[아이랑GO] 초유의 행정망 마비…정부 관리‧대처 총체적 부실 비판…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



초유의 행정망 마비…정부 관리‧대처 총체적 부실 비판

지방행정전산망 '시도 새올행정시스템', 온라인 민원서비스 '정부24' 등이 11월 17일 네트워크 장애와 비상용 장비 이상으로 작동을 멈췄어요. 전국서 민원서류 발급 등이 중단돼 많은 국민이 큰 불편을 겪었죠. 사태 당일 행정안전부의 재난문자도 없었고, 엿새가 되도록 구체적 원인도 밝히지 못했으며, 사흘 만에 복구한 전산망은 22일 또 장애를 일으켰죠. 이런 가운데 이상민 행안부 장관은 연이은 해외 출장으로 23일 국회 현안질의에 불참했습니다.

정부24 대한민국 국민이 행정기관 방문 없이 1년 365일 24시간 민원을 신청·발급할 수 있는 전자민원 서비스를 말해요. 정부의 민원서비스, 정부혜택(보조금24), 분야별 정책·기관 정보 등은 물론, 중앙행정기관·교육청·공공기관·지자체 등 각 기관의 주요 서비스를 한곳에서 신청·조회·발급할 수 있는 대한민국 정부 대표 포털사이트죠. 주민등록표등본·학교생활기록부 증명 발급 등 민원서비스는 1만3163개, 근로·자녀장려금 등 수혜서비스(보조금)는 1만여 개 안내되고 있어요(2023년 9월 기준).

Whoops!

Minister of the Interior and Safety, Lee Sang-min, faces a crisis again after the nationwide administrative computer networks stopped working from Friday. The government says the problem has been fixed, but concerns are still high over the minister who had been suspended from his job for nearly six months after failing to deal with the fatal Itaewon crowd crush last Halloween.

Minister of the Interior and Safety: 행정안전부 장관

nationwide: 전국적인

administrative: 행정의, 행정적인

fix: 해결하다(=solve, address, resolve)

suspend: 중단하다(=stop)

nearly: 거의(=almost)

deal with ~: ~을 다루다, 대처하다

fatal: 치명적인(=deadly, lethal)

crowd crush: 압사 사고



电子政务服务网瘫痪…政府管理应对漏洞百出

11月17日,受网络及应急设备故障影响,地方电子政务服务网站“Saeol”及政府电子政务服务网站“政府24”无法正常使用,给民众带来诸多不便。行政安全部在故障当天未能及时通报,故障发生6天后仍未找出故障原因,故障3天后恢复使用的政务网在22日又再度故障。面临如此重大问题,行政安全部长官李相珉却在国外出差,连23日国会质询会议也未能出席。

网络 [wǎng luò] 네트워크

应急设备 [yìng jí shè bèi] 비상용 장비

故障 [gù zhàng] 고장

出差 [chū chāi] 출장