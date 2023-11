[아이랑GO] 소비자물가 3달 연속 3%대…두더지 잡기식 물가 대책 한계…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



소비자물가 3달 연속 3%대…두더지 잡기식 물가 대책 한계

통계청이 2일 발표한 ‘10월 소비자 물가동향’에 따르면 10월 소비자물가지수는 113.37(2020년=100)로, 1년 전보다 3.8% 올랐어요. 8월(3.4%), 9월(3.7%)에 이어 3달 연속 3%대 상승률이죠. 자주 구매하는 품목으로 구성해 체감물가에 가까운 생활물가 상승률은 4.6%나 됩니다. 정부는 개별 업종·기업에 가격 동결 압박 중이지만, 고금리·고환율·고유가로 원가가 오르는 상황에서 그런 ‘두더지 잡기’식 물가 대책은 한계에 다다랐다는 지적이 나와요.

생활물가

소비자가 생활필수품을 구입할 때 피부로 느끼는 체감 물가를 말해요. 일상생활에서 소비자의 구입 빈도가 잦고 지출 비중이 높아 가격변동을 민감하게 느끼는 품목을 대상으로 통계청에서 월·분기·연별로 생활물가지수를 측정해 소비자물가지수의 보조지표로 쓰죠. 의식주를 유지하는 데 필요한 144개 품목이 대상이며, 크게 쌀·국수·라면·빵·두부·육류·어류·과일·채소·주류·외식 메뉴가 포함된 식품, 옷·관리비·전기료·가스비·약값·병원 진료비·교통비·교육비 등이 포함된 식품 이외, 주거와 관련된 전월세로 나뉘죠. 소비자가 생활필수품을 구입할 때 피부로 느끼는 체감 물가를 말해요. 일상생활에서 소비자의 구입 빈도가 잦고 지출 비중이 높아 가격변동을 민감하게 느끼는 품목을 대상으로 통계청에서 월·분기·연별로 생활물가지수를 측정해 소비자물가지수의 보조지표로 쓰죠. 의식주를 유지하는 데 필요한 144개 품목이 대상이며, 크게 쌀·국수·라면·빵·두부·육류·어류·과일·채소·주류·외식 메뉴가 포함된 식품, 옷·관리비·전기료·가스비·약값·병원 진료비·교통비·교육비 등이 포함된 식품 이외, 주거와 관련된 전월세로 나뉘죠.

Catch me if you can

After consumer prices rose 3.8 percent on year in October — the highest surge in seven months — primarily from soaring international oil prices from the Middle East conflict and rising agricultural prices, the government has turned to pressuring related industries and companies to freeze the prices of their products.

consumer prices: 소비자 물가

on year: 전년 동기 대비(=compared to the same period of the previous year)

surge: 증가, 인상(=increase, growth, rise, growth)

primarily: 주로(=mainly, chiefly, mostly)

soaring: 치솟는

international oil prices: 국제유가

the Middle East: 중동

conflict: 갈등(=friction, discord)

agricultural: 농산물의

turn to ~: ~하는 쪽으로 방향을 틀다, 선회하다

pressure: 압박하다, 압력을 넣다

related industries: 관련 업계

freeze: 동결하다

product: 제품

消费者物价连续3个月涨幅超过3%...“打地鼠式”物价政策效果堪忧

根据统计厅发布的“10月份消费者物价动向”资料,10月消费者物价指数为113.37(2020年=100),较1年前上涨3.8%。这是继8月份(3.4%)、9月份(3.7%)之后,连续3个月涨幅超过3%。生活物价涨幅更是高达4.6%。政府对部分行业、企业施压,要求冻结价格,但是受高利率、高汇率、高油价影响,成本上升不可避免,“打地鼠式”的物价政策效果堪忧。

涨幅 [zhǎng fú] 상승폭

打地鼠 [dă dì shŭ] 두더지 잡기

物价 [wù jià] 물가

成本 [chéng běn] 원가