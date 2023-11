[아이랑GO] 자취 감췄던 빈대의 습격, 전국서 빈대 방역 비상…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



자취 감췄던 빈대의 습격, 전국서 빈대 방역 비상

1970년대 주거환경 개선, 맹독성 살충제 도입으로 자취를 감췄던 빈대가 지난 9월부터 전국 곳곳에 나타나고 있습니다. 기존 살충제에 내성이 생긴 빈대 피해·의심 신고가 잇따르며 빈대 방역에 비상이 걸렸죠. 빈대는 감염병을 매개하진 않지만, 흡혈 활동으로 가려움증·피부 감염증 등을 유발해요. 질병관리청은 『빈대 정보집』개정판을 배포, 가정에서 빈대를 발견할 경우 물리적 방제를 기반으로 화학적 방제(환경부 허가 살충제) 병행을 권했죠.

빈대(bedbug) 노린재목 빈댓과의 야행성 곤충으로 전 세계에 분포합니다. 성충은 약 5~6mm로 납작하게 눌린 모양이죠. 흡혈 관련 종으로는 온대에 분포하는 빈대(Cimexlectularius, common bedbug)와 연중 기온이 높은 열대·아열대에 분포하는 빈대(열대빈대·Cimexhemipterus, tropical bedbug) 등이 있죠. 빈대는 집 안, 새 둥지, 박쥐 동굴, 가축의 몸 등에 서식하며 주둥이에 있는 작은 관으로 사람·가축의 피를 빨아 먹어요. 사람에게 감염병을 옮기지는 않지만, 흡혈에 따른 피부질환, 알레르기, 수면 방해 등의 피해를 주죠.

I have returned

Bedbugs were declared to have been completely exterminated in Korea long ago. But they have just returned, probably after being brought in by travelers to foreign countries. The image is of an advertisement from 1936 for an insecticide to kill bedbugs.

bedbug: 빈대. 주로 침대에 붙어살면서 사람의 피를 빨아먹는 벌레

declare: 선언하다(=proclaim, profess, pronounce, announce)

completely: 완전히(=totally, entirely, fully, wholly, perfectly, absolutely)

return: 돌아오다, 복귀하다(=come back) probably: 아마도(=likely, perhaps, maybe, possibly)

bring in: 들여오다

traveler: 여행객

advertisement: 광고(=commercial)

insecticide: 살충제. 참고로, pesticide는 농약

“臭虫危机”再现,全韩紧急开展防治工作

上世纪70年代,随着住宅环境改善以及杀虫剂推广,臭虫一度灭绝。但今年九月份,多地又发现臭虫。并且现有杀虫剂无法杀灭,目前多地接到虫灾报告,防治工作不容乐观。虽然臭虫不会传播疾病,但是因其吸血,会导致皮肤瘙痒、发炎。疾病管理厅已下发新版《臭虫防治手册》,并建议发现臭虫后,通过物理和化学手段(环境部认可杀虫剂)双管齐下除虫。

臭虫 [chòu chóng] 빈대

杀虫剂 [shā chóng jì] 살충제

吸血 [xī xuè] 흡혈

瘙痒 [sāo yǎng] 가려움증