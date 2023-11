[아이랑GO] 고성·야유 중단하자더니…빛바랜 여야 '신사협정'…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



고성·야유 중단하자더니…빛바랜 여야 '신사협정'

여야는 10월 24일 국회 본회의장·상임위회의장 내에서 피켓 시위·고성·야유 등을 하지 않는 내용의 신사협정을 맺었어요. 하지만 내년도 예산안 시정연설을 위해 31일 윤석열 대통령이 국회를 찾자, 더불어민주당 의원 50여 명이 로텐더홀 계단에서 피켓 시위를 진행했고 일부는 야유도 했죠. 비판이 나오자 민주당은 협정에 명시한 장소가 회의장 내로 한정된 만큼 로텐더홀 피켓 시위는 협정 위반이 아니라는 입장을 밝혔어요.

시정연설(施政演說) 국가 원수나 정부의 수반이 정책의 기본 방침·과업 및 예산 편성 관련 경제·재정 등 국정 전반에 관해 설명하는 연설입니다. 사실상 국정 전반에 대한 대통령의 생각이 담기죠. 국회법 제84조에 따라 진행되며 1988년 노태우 전 대통령의 시정연설이 최초입니다. 행정부가 낸 예산안·결산이 국회 본회의에 상정되면 헌법상 정부의 수반인인 대통령이 정부를 대표해 예산 편성 이유·내용을 설명하면서 국회(입법부)의 이해와 협조를 구하죠. 대통령이 시정연설을 하지만, 국무총리를 통해 대독하는 경우도 있습니다.

LOL

After the governing People Power Party and the Democratic Party agreed to not yelling, jeering or holding up pickets against one another during legislative sessions, voters wonder if they will actually end their deeply-rooted practice in the National Assembly.

LOL: 하하하. “laugh out loud”(크게 소리내 웃다)의 줄임말

governing: 통치하는, 여당인

the People Power Party: 국민의힘

the Democratic Party: 민주당

agree: 동의하다, 합의하다(=concur, consent)

yell: 소리지르다, 고함치다(=shout)

jeer at ~: ~에 야유하다(=scoff, sneer, ridicule)

hold up ~: ~을 (손으로) 들다

legislative session: 회기

voter: 유권자

wonder: 의아해 하다, 궁금해 하다(=doubt, question)

actually: 실제로(=really)

deeply-rooted: 깊이 뿌리박은, 고질적인(=deep-seated, entrenched, hard-shell)

practice: 관행, 관습, 전통(=custom, tradition)

the National Assembly: 국회

朝野达成协议停止会场内相互指责…“君子协议”效果堪忧

10月24日,朝野双方达成协议,决定今后在国会会场及常任委员会分会场内杜绝高声指责、举牌抗议等行为。但10月31号,面对来国会发表施政演讲的尹锡悦总统,共同民主党的50多位议员在大厅台阶上举牌示威抗议。遭到指责后,共同民主党辩解称“君子协议”仅规定不在国会会场内抗议,并未禁止在国会大厅举牌示威。

朝野 [cháo yě] 여당과 야당

君子协议 [jūn zǐ xié yì] 신사협정

施政演讲 [shī zhèng yǎn jiǎng] 시정연설

示威 [shì wēi] 시위