[아이랑GO] ‘자녀 학폭’ 논란 김승희 의전비서관 사의…윤 대통령 즉각 수리…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



‘자녀 학폭’ 논란 김승희 의전비서관 사의…윤 대통령 즉각 수리

김승희 대통령실 의전비서관의 초등생 딸이 후배 여학생을 리코더 등으로 때려 전치 9주의 상해를 입혔다고 밝혀졌어요. 10월 20일 국회 교육위원회 경기도교육청 국정감사에서 학교폭력 문제가 제기되자 대통령실은 7시간 만에 김 비서관의 사표를 수리했죠. 경기도교육청은 해당 사건 처리 과정 점검에 나섰어요. 한편 김 비서관 부인이 아이의 행동을 ‘사랑의 매’라고 생각했다고 진술해 가해자 부모로서 부적절한 태도라는 지적도 나왔죠.

국회 교육위원회 수능시험·사교육·평생교육·특수교육·학교보건·학교급식·학교폭력 등 교육에 대한 현안을 논의하고 이와 관련해 국회의 의사 결정 기능을 수행하는 상임위원회입니다. 국회법 제36·37조에 의거해 교육부에 속하는 의안과 청원 등의 심사, 기타 법률에서 정하는 직무(국정감사 및 조사 등)를 행하죠. 예를 들어 2023년 9월에는 교권회복 및 보호를 위한 4개 법률안을 의결했으며, '2023년도 국정감사계획서'를 채택하고 법률안 35건과 청원 1건을 상정했어요. 2023년 현재 교육위원회 위원정수는 16명입니다.

Just the ‘rod of love’

Kim Seung-hee, President Yoon Suk Yeol’s protocol secretary, resigned Friday over his daughter’s school bullying of a younger student. Kim’s wife said she thought of the daughter’s violence against the student — hitting the other student with a recorder — as the “rod of love.”

protocol secretary: 의전 비서관

school bullying: 학교에서 다른 학생을 괴롭히는 행위, 학폭

resign: 사임하다, 사퇴하다, 물러나다(=step down, leave office)

think of A as B: A를 B로 여기다

violence: 폭력

recorder: 여기선 ‘녹음기’가 아니라 일종의 피리인 리코더를 가리킴

the rod of love: 사랑의 매



总统室礼宾秘书官因子女涉嫌校园暴力提交辞呈…尹总统火速受理

总统室礼宾秘书官金承熙正在上小学的女儿在校殴打低年级同学,造成对方受伤,至少9周才能痊愈。10月20日,在国会教育委员会国政监查中,有议员曝光了此事,总统室在7小时内火速受理金秘书官的辞呈。京畿道教育厅也迅速着手对该事件处理过程进行调查。事件发生后,金秘书官的夫人认为孩子的行为只是一种“爱的鞭策”,这种态度也遭到猛烈抨击。

头像 [tóu xiàng] 프로필 사진

校园暴力 [xiào yuán bào lì] 학교폭력

辞呈 [cí chéng] 사표

爱的鞭策 [ài de biān cè] 사랑의 매