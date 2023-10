[아이랑GO] 호화 출장, 실적 허위 입력…공기업 부실·방만 경영 적발…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



호화 출장, 실적 허위 입력…공기업 부실·방만 경영 적발

감사원이 10일 발표한 '공공기관 재무 건전성 및 경영관리 실태'에 따르면 공기업의 기강해이가 만연한 것으로 드러났어요. 한국가스공사 3급 이하 직원 표본조사 결과 113명(87.6%)이 시간외근무 실적을 허위로 입력해 보상휴가를 받았고, 한국농어촌공사는 사전 필요성 검토 없이 3급 이하 전 직원에게 노트북 5690대를 지급했죠. 또 부당 영리 행위 종사, 근무지 무단이탈, 임원 해외 출장 시 호화 숙소 투숙 등도 나타났습니다.

공공기관 넓은 의미로는 공적 이익을 목적으로 한 관공서·공기업·준정부기관 등을 포함하며, 좁은 의미로는 정부의 투자·출자·재정지원 등으로 설립·운영되는 기관을 말해요. ‘공공기관의 운영에 관한 법률’에 따라 지정된 2023년 우리나라 공공기관은 직원 정원 300명·총수입액 200억원·자산 규모 30억 이상이면서 총수입액 중 자체수입액이 차지하는 비중이 50%(기금관리기관은 85%) 이상인 공기업(32개), 총수입액 중 자체수입액이 차지하는 비중이 50% 미만인 준정부기관(55개), 기타 공공기관(260개)가 있죠.

A hotbed of corruption

According to findings by the Board of Audit and Inspection, public corporations turned out to be a hotbed of complacency and corruption, enough to threaten their fiscal health.

according to~: ~에 따르면(=based on~)

findings: 알아낸 바, 밝힌 바, 조사결과

the Board of Audit and Inspection: 감사원

audit: 감사, 감사하다

inspection: 검증, 조사, 사찰(하다)

public corporation: 공기업(=public company)

turn out ~: ~임이 드러나다

hotbed: 온상, 소굴

complacency: 안주, 자만

corruption: 부패

threaten: 위협하다

fiscal health: 재무 건전성(=fiscal strength, fiscal integrity)

奢华出差、弄虚作假,国有企业管理乱象丛生

据监查院10日发布的《公共机关财务健全性及经营管理实态》显示,国有企业经营管理乱象丛生。对韩国天然气公司3级以下员工进行的抽样调查显示,有113人(87.6%)通过谎报加班换取补休。韩国农渔村公司未经任何需求调查,就给公司所有3级以下的员工配备笔记本电脑。此外,还存在不当营利、擅离职守、高层海外出差入住豪华酒店等问题。

财务 [cái wù] 재무

经营 [jīng yíng] 경영

营利 [yíng lì] 영리

擅离职守 [shàn lí zhí shǒu] 근무이탈