[아이랑GO] 올해 체불 임금 1조1411억원, 작년보다 29.7% 급증…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



올해 체불 임금 1조1411억원, 작년보다 29.7% 급증

고용노동부에 따르면 올해 8월 말 기준 체불 임금은 1조1411억원으로 작년 같은 기간보다 29.7%(2615억원) 급증했어요. 우리나라에서는 매년 1조원 넘게 임금 체불이 발생해 근본적인 제도 개선과 처벌이 필요하다는 제언이 나옵니다. 임금 체불 대부분이 벌금형에 그치며, 소송해도 사업주가 파산 신청하면 받기 어렵기 때문이죠. 정부는 사업장 감독, 상습 체불 사업주에 대한 신용제재와 구속 수사 등 엄정 대응하기로 했어요.

임금 체불 사용자(사업주)가 근로자에게 제공받은 근로에 대한 급여를 정해진 때(월급일) 지급하지 않는 행위예요. 근로기준법상 임금이란 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금·봉급 등 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품으로, 계속적·정기적으로 주는 것입니다. 임금 체불된 근로자는 고용노동부를 통해 밀린 임금 지급을 요구(진정)하거나, 사용자를 근로기준법 위반으로 처벌해 달라고 요구(고소)할 수 있어요. 임금 체불이 인정될 경우 사용자는 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금에 처해지죠.

Gloomy Chusok holidays

According to the latest data from the Ministry of Employment and Labor, Korean workers’ overdue wages exceeded 1 trillion won ($740.2 million) in August. That makes the livelihood of the working class sad, particularly ahead of the long Chuseok holidays.

according to~: ~에 따르면

latest data: 최근 데이터

the Ministry of Employment and Labor: 고용노동부

overdue wages: 체불 임금

exceed: 뛰어넘다, 상회하다, 초과하다(=surpass)

livelihood: 생계

the working class: 서민층, 근로계층

particularly: 특히(=especially, in particular)

ahead of ~: ~을 앞두고(=before)

Chusok holidays: 추석연휴

今年拖欠工资金额高达1.1411万亿韩元,较去年增加29.7%

雇佣劳动部资料显示,截止到8月份,今年拖欠工资总金额已达1.1411万亿韩元,较去年同期增加29.7%(2615亿韩元)。拖欠工资金额突破一万亿韩元大关,有人认为应采取措施加强管理。目前拖欠工资大多被处以罚款,即便提告,如果公司申请破产,也很难讨回薪资。政府表示,将会加大监管力度,对经常性拖欠工资的企业采取信用制裁、拘留调查等手段进行严厉查处。

拖欠工资 [tuō qiàn gōng zī] 임금 체불

罚款 [fá kuǎn] 벌금

破产 [pò chǎn] 파산하다

监管 [jiān guǎn] 감독 관리하다