[아이랑GO]정상회담으로 만난 북·러, 군사적 협력 가능성 제기…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



정상회담으로 만난 북·러, 군사적 협력 가능성 제기

김정은 북한 국무위원장이 총 8박9일 일정으로 러시아를 방문해 블라디미르 푸틴 대통령과 4년 5개월 만에 정상회담을 했습니다. 주요 외신은 향후 북·러가 군사 및 경제 협력을 중심으로 더욱 밀착할 것으로 전망하며 양측이 무기거래라는 '위험한 딜'에 도달했을 가능성을 제기했죠. 이에 유엔 안보리 상임이사국인 러시아가 유엔의 대북제재 결의를 사실상 정면으로 위반한 것 아니냐는 우려가 나옵니다.

유엔 안전보장 이사회 유엔(UN·국제연합)의 원칙과 목적에 따라 국제평화와 안보를 유지하는 핵심 기관 중 하나로 줄여서 유엔 안보리라고 부릅니다. 5개 상임이사국(미국·중국·러시아·영국·프랑스)과 2년 임기로 총회에서 뽑는 10개의 비상임이사국으로 구성됐죠. 국제평화를 위협하는 분쟁 또는 침략행위를 심사·중개·조정하며 이때 평화적 권고뿐 아니라 경제·군사적 제재도 가할 수 있어요. 이사국은 투표권 1개를 가지며, 유엔 안보리 결의는 15개 이사국 투표에 의해 채택되는 유엔의 가장 강력한 결의입니다.

Surprise!

Although the meeting between Russian President Vladimir Putin and North Korean leader Kim Jong-un has not been confirmed, the North Korean state-owned media KCNA on Monday reported that Kim had left for Russia. The two are expected to make an arms agreement.

confirm: 확인하다(=verify, validate, authenticate)

state-owned: 국가 소유인, 국유의(=state-run)

media: 미디어

report: 보도(보고)하다

KCNA: The Korean Central News Agency. 북한 관영 중앙통신

leave for~: ~를 향해 떠나다

arms: 무기(=weapons)

agreement: 합의(=consensus, deal, arrangement)

北韩俄罗斯举办首脑会谈,双方可能开展军事合作

北韩国务委员长金正恩对俄罗斯进行了长达9天8夜的访问,这也是他时隔4年零5个月之后,再度与普京进行首脑会谈。外媒分析指出,今后双方可能会在军事和经济领域开展更为密切的合作,双方的武器交易可能也已经达到“危险水准”。对此有人担忧,俄罗斯作为联合国安理会常任理事国,是不是已经完全违反了联合国的制裁决议。

惊喜 [jīng xǐ] 서프라이즈

军事 [jūn shì] 군사

武器 [wǔ qì] 무기

制裁 [zhì cái] 제재