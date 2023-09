[golf&] 전통적인 골프 브랜드를 넘어 새로운 시각으로 차별화한 골프웨어

LF

미국 브랜드 ‘랜덤골프클럽’ 론칭

테마별 개성 있고 위트 넘치는 제품

다음 달 31일까지 팝업스토어 오픈

생활문화기업 LF가 아메리칸 라이프스타일 골프웨어 브랜드 ‘랜덤골프클럽(Random Golf Club·RGC)’을 국내에 첫 공식 수입하며 골프사업 강화에 나섰다.

LF는 최근 미국 랜덤골프클럽 본사와 제품 수입 및 영업에 관한 계약을 체결하고, 지난 12일부터 제품을 출시하며 국내 사업을 본격 시작했다. 헤지스골프·닥스골프·더블플래그에 이은 네 번째 골프웨어 브랜드이자, LF가 처음으로 선보이는 수입 골프웨어 브랜드다.

2017년 미국 텍사스에서 탄생한 랜덤골프클럽은 ‘골프를 즐기는 새로운 방법(A New Way To Play Golf)’이라는 슬로건 아래 전통적인 골프 브랜드가 가진 고루한 이미지를 버리고, 골프에 대한 새로운 시각에 차별화된 경험을 제안하는 브랜드다.

브랜드 창립자인 ‘에릭 안더스 랭(Erik Anders Lang)’의 독창적인 콘텐트력은 랜덤골프클럽을 구성하는 핵심 요소다. 랭은 미국의 감독, 프로듀서 및 작가이자 골프 콘텐트 크리에이터로서도 명성을 쌓은 인물로 브랜드 영향력을 세계 무대로 확장했다.

랜덤골프클럽은 골프의 본질인 기능성을 기반으로 ^스타일리시한 스트리트 감성의 ‘페어웨이 퓨전(FAIRWAY FUSION)’ ^시대를 초월한 아이비리그 스타일의 ‘클래식 컬리지잇(CLASSIC COLLEGIATE)’ ^스포츠와 기술의 완벽한 융합인 ‘퍼포먼스 프로(ERFORMANCE PRO)’라는 세 가지 핵심 요소를 조합해 이전에 없던 새로운 차원의 골프 브랜드를 창조한 것이 특징이다.

랜덤골프클럽에서는 기존 골프웨어에서는 찾아보기 힘든 니트 팬츠, 프린트 셔츠, 코위찬 가디건, 새틴 점퍼, 아노락, 스냅백 등 골프와 라이프스타일 사이를 넘나드는 제품이 중점적으로 구성돼 있다. 디자인적으로는 ‘펀(fun)’한 감성을 추구하는 브랜드 정체성을 담아 경쾌한 색감과 위트 있는 그래픽을 적극적으로 사용하며 브랜드 이니셜인 ‘RGC’를 포인트로 활용한다.

LF는 의류와 용품 등 랜덤골프클럽만의 개성 넘치는 컬렉션을 직수입하는 동시에, 내년 봄·여름 시즌부터는 브랜드 라이선스를 활용해 국내 고객 니즈에 최적화된 라인업도 구축해 나갈 계획이다.

신제품은 월별 드롭 방식을 통해 출시한다. 이달부터 매달 테마를 ^Fun Starts here(재미는 여기서 시작) ^A New Way To Play Golf(골프를 즐기는 새로운 방법) ^C is not your typical brand(RGC는 일반적인 브랜드가 아닙니다)로 선정하고 각 테마에 어울리는 개성 있고 위트 넘치는 제품을 선보인다. 이달에는 모자와 아노락, 다음 달에는 모자와 사틴 점퍼, 11월에는 모자와 코위찬 스웨터를 주력으로 출시할 계획이다. 특히 모자는 브랜드의 DNA를 드러내는 핵심 아이템으로 육성할 예정이다.

LF는 랜덤골프클럽 국내 공식 론칭을 기념해 다음 달 31일까지 프리미엄 편집숍 라움웨스트에서 브랜드 팝업스토어를 연다. ‘골프를 즐기는 새로운 방법’이라는 브랜드 슬로건 아래 230㎡(약 70여 평) 규모로 마련된 팝업 공간은 랜덤골프클럽이 추구하는 가치를 오감으로 느낄 수 있는 F&B, 체험존 등 다채로운 요소로 꾸몄다. 랜덤골프클럽의 FW 의류 뿐 아니라 퍼팅 연습과 숏 게임 체험, 럭키드로우 이벤트, 핫한 독일식 제과 전문 브랜드 ‘브로트아트(BrotART)’ 등으로 채워져 골프를 단순한 스포츠가 아닌 하나의 문화로 느낄 수 있게 했다.

에릭 안더스 랭 랜덤골프클럽 창립자는 론칭 행사에 참석해 “골프 웨어에 진심인 한국 소비자들의 가능성을 높게 봤고, 앞으로 랜덤골프클럽은 단순 골프웨어 브랜드가 아닌 골프를 진심으로 함께 즐기고 향유하는 라이프스타일 브랜드로 나아갈 예정”이라고 말했다.

LF 패션사업총괄 김상균 대표는 “글로벌 골프웨어 시장에서 새로운 영역을 개척해 나가고 있는 랜덤골프클럽이 앞으로 국내 뉴제너레이션 골퍼들에게 새로운 영감을 불어넣어 주기를 기대한다”고 밝혔다.