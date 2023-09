현실 남매 '악뮤' 해외팬 홀렸다…‘러브 리’ 글로벌 차트 7위 [더차트]

2023년 9월 첫째 주

‘현실 남매’ 밴드 악뮤(AKMU)가 글로벌을 홀렸다.

악뮤가 지난달 21일 발매한 ‘러브 리’(Love Lee)로 써클차트 9월 첫째 주(9월 3~9일) 글로벌차트 7위에 올랐다. 2년 만의 컴백 이후 첫 글로벌차트 진입이다. ‘러브 리’는 사랑에 빠진 사람의 마음을 청량하고 밝은 분위기로 표현한 곡이다. 악뮤는 멜론·지니·벅스 등 국내 주요 음원 차트를 ‘올 킬’(All Kill, 주요 차트 1위 기록)하면서 음원 강자의 면모를 보여줬다.

글로벌차트 정상은 아직 방탄소년단(BTS) 정국이 지키고 있다. 정국은 지난 7월 14일 공개한 솔로곡 ‘세븐’(Seven)과 심의 버전(Clean Ver.)으로 차트 1위, 3위를 가져갔다. 노래가 나온 지 두 달이 지났는데도 여전한 화력을 과시하고 있다. 미국 빌보드 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’에서도 37위를 기록하면서 8주 연속 진입했다.

하이브 레이블즈 후배 뉴진스(NewJeans)도 뒷심을 발휘하고 있다. 뉴진스는 지난 7월 발표한 ‘슈퍼 샤이’(Super Shy)와 ‘이티에이’(ETA)로 2위, 4위를 차지했다. 집계 기간 앨범 판매량도 1만4750장 늘었다. 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘핫 200’에서는 28위를 기록하면서 상위권을 지켰다.

BTS에서 마지막으로 솔로 활동에 나선 뷔(V)의 기세도 심상치 않다. 지난달 11일 먼저 공개된 ‘러브 미 어게인’(Love Me Again)과 ‘레이니 데이즈’(Rainy Days)가 각각 5위, 6위에 올랐다. 지난 8일 정식 발매된 앨범 ‘레이오버’(Layover)는 6일 차(13일)까지 한터차트 기준 약 205만장 팔렸다. 아직 집계 기간이 하루 남았는데 국내 역대 솔로 가수 음반 초동(발매 후 첫 주 판매량) 1위를 확정 지었다. 솔로 가수가 단일 앨범으로 200만장 이상 판매고를 올린 건 2000년 조성모의 ‘렛 미 무브’(Let Me Move) 이후 23년 만이다.

소셜네트워크서비스(SNS) 챌린지의 인기에 힘입은 전소미의 ‘패스트 포워드’(Fast Forward)는 8위, (여자)아이들의 ‘퀸카’(Queencard)는 9위를 기록했다. BTS 지민이 지난 3월 24일 발표한 솔로곡 ‘라이크 크레이지’(Like Crazy)는 10위를 지켰다.