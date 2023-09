[아이랑GO] 육군사관학교 내 홍범도 장군 흉상 철거 두고 갑론을박…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



육군사관학교 내 홍범도 장군 흉상 철거 두고 갑론을박

1950년대 미국을 휩쓴 반공사상인 매카시즘에 희생돼 스파이 누명을 쓴 과학자 오펜하이머를 다룬 영화가 흥행하는 가운데, 봉오동·청산리 전투의 주역으로 항일무장투쟁을 상징하는 홍범도 장군을 두고 갑론을박이 벌어졌어요. 육사가 소련공산당 가입 이력을 거론하며 홍범도 장군은 육사의 정체성에 부적절하다고 교내 흉상 설치를 철회, 외부로 이전하기로 했기 때문이죠. 즉각 광복회를 비롯한 관련 단체와 정치·교육계 등에서 비판이 쏟아졌고, 야당은 물론 여당 일각에서도 ‘이념 과잉’이라는 말이 나옵니다.

매카시즘(McCarthyism) 1950년대 미국을 휩쓴 극단적 반공주의. 중국의 공산화, 소련의 위협 등 공산세력 팽창을 두려워하던 시기, 1950년 공화당 상원의원 매카시가 "미국 국무부에 205명의 공산당이 있다"고 주장한 게 발단이 됐죠. 매카시는 위원회를 조직해 4년간 수천 명에게 말도 안 되는 이유로 공산주의자 낙인을 찍었습니다. 진보 성향·반대파 정치인을 공산주의자로 몰아 공격했고, 예술계·언론계에도 퍼져 심각한 인권침해 문제가 됐죠. 매카시즘 광풍은 1954년 청문회에서 그의 주장이 논파되며 사그라들었어요.

What a pity!

Julius Oppenheimer (1904-1967) — the American theoretical physicist who once was accused of spying for the Soviet Union due to his opposition to developing hydrogen bombs — may feel pity for the Korean independence fighter Hong Beom-do (1868-1943), whose bust in the Korean Military Academy is to be relocated elsewhere for his record of serving in the Soviet Communist Party.

theoretical physicist: 이론물리학자. 이론물리학은 ‘theoretical physics’

accuse A of B: A를 B의 이유로 고소(고발)하다. 찍다

spy for ~: ~를 위해 스파이로 일하다(염탐하다)

the Soviet Union: 옛 소련

opposition to ~: ~에 반대하다

hydrogen bomb: 수소폭탄. 원자폭탄은 ‘atomic bomb’. 다 합쳐서 nuclear bomb(폭탄)

feel pity for ~: ~에 연민을 느끼다

independence fighter: 독립투사

bust: 흉상

the Korean Military Academy: 육군사관학교

relocate: 이전하다, 옮기다

elsewhere: 딴 곳으로(=to other locations)

the Soviet Communist Party: 소련 공산당

陆军士官学校决定拆除洪范图将军半身像引发争议

最近关于奥本海默的电影正在热映,影片讲述了上世纪50年代,受到席卷美国的反共思想麦卡锡主义影响,被冠以间谍污名的科学家奥本海默的故事。在凤梧洞和青山里战斗中做出杰出贡献,成为抗日武装斗争杰出代表的洪范图将军最近也突然引发争议。陆军士官学校以洪将军参加过苏联共产党为由,认为他的半身像不适合摆放在陆军士官学校校园里,决定将该半身像转移至其他场所。该举动随即引发光复会等相关团体和政界、教育界人士的批判,不仅是在野党,部分执政党人士也认为该举措不当。

陆军士官学校 [lù jūn shì guān xué xiào] 육군사관학교

间谍 [jiàn dié] 간첩

苏联 [sū lián] 소련

半身像 [bàn shēn xiàng] 흉상