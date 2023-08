LG CNS가 구글 클라우드와 생성형 인공지능(AI) 사업 협력 강화에 나선다.

LG CNS는 현신균 대표가 29일(현지시간) 미국 캘리포니아주 샌프란시스코에서 열린 ‘구글 클라우드 넥스트 2023’ 콘퍼런스에서 토마스 쿠리안 구글 클라우드 CEO 등과 최고임원회의를 가졌다고 31일 밝혔다.

양사는 생성형 AI와 구글 클라우드 사업 협력 방안에 대해 논의했다. 이를 토대로 구글 생성형 AI 사업에 대한 협업 및 공동 개발에도 나설 계획이다.

LG CNS는 ‘구글 클라우드 파트너 어워즈 2023’에서 한국의 ‘판매(Sales Partner of the Year)’ ‘서비스(Services Partner of the Year)’ 2개 부문 수상자로 선정됐다.

현 대표는 “클라우드 모든 영역에서 1등 사업자의 입지를 더욱 공고히 할 것”이라며 “구글 클라우드와의 전략적 협업을 통해 국내 생성형 AI역량을 강화해 나가겠다”고 말했다.