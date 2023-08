[아이랑GO] 고위층 배제된 오송 참사 수사 ‘꼬리 자르기' 논란…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



고위층 배제된 오송 참사 수사 ‘꼬리 자르기' 논란

지난 7월 15일 충북 청주시 오송읍 궁평2지하차도에서 폭우로 인한 미호강 임시제방 붕괴 및 범람으로 14명이 숨지고 10명이 다쳤죠. 이에 국무조정실은 충북도·청주시·행정중심복합도시건설청·충북경찰청·충북소방본부 관계자 36명을 검찰에 수사 의뢰하고, 과실이 확인된 5개 기관 공직자 63명에 대한 조치를 요청했어요. 하지만 충북지사·청주시장·행복청장이 감찰서 제외되며 하위직 책임 전가 논란이 불거졌죠. 유가족은 직접 책임을 묻겠다는 취지로 이들을 중대재해처벌법 위반 혐의로 고발했고, 충북지사의 경우 주민소환 서명운동도 진행 중이죠.

국무조정실

국무총리비서실과 더불어 국무총리를 보좌해 국정 전반을 총괄하는 국정운영기관입니다. 1973년 행정조정실로 설치된 뒤 1998년 국무조정실로 개칭했죠. 국무조정실은 국무조정실장 아래 국정운영실·정부업무평가실·사회조정실·청년정책조정실을 이끄는 국무 1차장, 규제조정실·경제조정실을 이끄는 국무 2차장이 있어요. 이러한 조직 운영을 통해 국정 주요 정책의 총괄·조정, 중앙행정기관·지방자치단체 소속기관 지휘·감독, 규제개혁 및 국무총리 지시사항 이행, 사회위험·갈등의 관리 등의 업무를 수행합니다.

Me again?

The government requested that the prosecution investigate 36 local officials over the flood disaster on July 15 in an underpass in Osong, North Chungcheong, but 22 of them turned out to be lower-level officials.

request: 요청하다

the prosecution: 검찰

investigate: 수사하다(=probe, look into)

local officials: 현지 공무원

flood: 홍수

disaster: 재난, 재앙

underpass: 지하차도

turn out~: ~로 드러나다

lower-level: 하급의

五松事故调查避开高层,引发“断尾甩锅”争议

7月15日,受暴雨影响,美湖江临时堤坝决堤,江水倒灌并淹没忠清北道清州市五松邑宫坪第二地下车道,事故导致14人死亡,10人受伤。国务调整室要求检察机构对忠清北道、清州市、行政中心复合城市建设厅、忠北警察署、忠北消防本部等机构的36名负责人进行调查,并对已经确定对事故负有责任的五个机构的63名公职人员采取相应措施。但是该调查将忠清北道道知事、清州市长、行政中心复合城市建设厅长排除在调查对象之外,引发转嫁责任给下属的争议。因此,遇难者家属以违反重大灾害处罚法的罪名直接将主要负责人告上法庭,同时也开展了针对忠北道知事的罢免(住民召还)联署运动。

高层 [gāo céng] 고위층

甩锅 [shuăi guō] 책임을 떠넘기다

决堤 [jué dī] 제방이 무너지다

转嫁 [zhuǎn jià] 전가하다