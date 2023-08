[아이랑GO] '무너진 교단' 교권 침해에 무방비로 노출된 교사들…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



'무너진 교단' 교권 침해에 무방비로 노출된 교사들

최근 교사가 학부모·학생에게 욕설·폭행 등을 당하거나 ‘갑질’ 민원에 시달리는 사례가 다수 보도되면서, 교권 침해가 사회 이슈로 부상했어요. 교원의 교육활동을 침해한 학생에 대해 조치 결정을 하는 교권보호위원회(교보위) 심의 건수가 2022년 3035건에 달했지만, 교보위는 학생의 성희롱·욕설 등의 사안으로는 거의 열리지 않기 때문에 교권 침해 사례는 더 많을 것으로 추정됩니다. 일반 초·중·고를 넘어 유아교육과 특수학급·특수학교, 사립학교·기간제에서도 교사들의 피해 경험담이 나오고 있죠.

민원(民願) 「민원 처리에 관한 법률」 제2조 제1호에 따르면 민원은 국민이 행정기관에 대해 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것입니다. 이때 행정기관이란 국회·법원·헌법재판소·중앙선거관리위원회의 행정사무를 처리하는 기관, 중앙행정기관 및 지방자치단체와 그 소속 기관, 공공기관과 지방공사·공단, 특수법인 등이며, 각급 학교도 포함돼요. 법정민원·질의민원·건의민원·기타민원·고충민원 등의 종류가 있으며, 행정기관에 민원을 신청한 민원인은 신속·공정·친절·적법한 응답을 받을 권리가 있죠.

Teachers’ rights at rock bottom

Korean teachers’ rights have hit rock bottom as an increasing number of students use violence against them, as seen in a recent case in which a sixth grader inflicted a substantial injury on his homeroom teacher last month by assaulting her in front of other students.

teachers’ rights: 교권

hit rock bottom: 바닥을 치다, 형편없이 추락하다(=plunge)

an increasing number of~: 갈수록 많은 수의

use violence: 폭력을 사용하다. ‘wield violence’라고도 함

sixth grader: 6학년 학생

inflict: (손해, 상처 등을) 입히다

substantial: 실질적인

injury: 상해, 부상

homeroom teacher: 담임선생

assault: 공격하다, 가격하다

“崩塌的杏坛”教师面对侵犯教师权威行为束手无策

最近媒体报道了多起教师被学生家长、学生辱骂、殴打或者以无理要求霸凌的事件,让教师权威问题成为社会焦点。教权保护委员会(教保委)是负责审议决定对侵害教师正常教学活动的学生采取何种惩处措施的组织。该组织2022年共审议侵害事件3035件,但考虑到学生对教师的性骚扰、辱骂等问题并不在该组织的审议范围当中,因此侵犯教师权威事件的数量应该远不止这个数字。目前除了普通小学、初中、高中,在幼儿教育领域以及特殊教育、特殊学校,甚至私立学校以及合同制教师领域也有越来越多的教师站出来讲述自己的遭遇。

教师权威 [jiào shī quán wēi] 교권

学生家长 [xué shēng jiā zhǎng] 학부모

社会焦点 [shè huì jiāo diǎn] 사회 이슈

性骚扰 [xìng sāo rǎo] 성희롱