[아이랑GO] 中 대사 외교적 결례 발언 논란…한·중 협력 모드 ‘악재’…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



中 대사 외교적 결례 발언 논란…한·중 협력 모드 ‘악재’

싱하이밍 주한 중국대사가 '외교적 결례' 발언으로 물의를 빚었습니다. 싱 대사는 8일 이재명 더불어민주당 대표와 만난 자리에서 “미국이 중국을 압박하는 상황 속에 중국의 패배에 베팅하면 반드시 후회할 것”이라 말했죠. 지난 5월 한·미·일 정상회의에서 3국 공조를 궤도에 올리는 등 한국의 ‘미국 중시 외교’에 불만을 드러낸 것으로 보입니다. 외교부가 "외교 관례에 어긋나는 도발적 언행"이라며 싱 대사를 초치하자 중국 외교부도 정재호 주중 한국대사를 불러 항의했죠. 또 한국 정부의 '적절한 조치' 요구에도 즉답하지 않았어요.

싱하이밍(邢海明) 2015~2019년 주몽골 중국대사를 거쳐 2020년 1월 주한 중국대사로 임명된 중국의 외교관입니다. 중국의 한반도 전문가 양성 코스였던 북한의 사리원농업대학을 졸업했어요. 1986년 중국 외교부에 입부한 뒤 북한의 중국대사관에서 두 차례(1988∼91년, 2006∼2008년), 대한민국의 주한 중국대사관에서 세 차례(1992∼95년, 2003∼2006년, 2008∼2011년) 근무한 경력이 있죠. 1992년 8월 한·중 수교를 위한 양국 교섭 당시 사무관이기도 했던 그는 한국어도 능숙하게 구사하며 중국 외교부 내 대표적인 ‘한국통’으로 꼽힙니다.



How to throw cold water

In a publicized meeting with embattled Democratic Party leader Lee Jae-myung on Thursday, Chinese Ambassador Xing Haiming threw cold water on Korea-China relations by warning against “some people who are betting on the United States’ victory over China.” His remarks came as Korea prepares to address bilateral ties through a tripartite summit with the U.S. and Japan.

publicized: 홍보된, 알려진

embattled: 위기에 빠진, 궁지에 몰린

throw cold water on: ~에 찬물을 끼얹다(=splash cold water)

warn against~: ~에 대해 경고하다

bet on~: ~에 베팅하다

victory: 승리(=win, triumph)

remark: 말, 언급(=statement, comment)

prepare: 준비하다(=brace)

address: 해결하다(=resolve, solve)

tripartite: 3자 간의(=trilateral). “쌍방(양자)간의”는 bilateral

summit: 정상회담. 전에는 “summit meeting”으로 표현했으나 요즘엔 간단히 summit으로 표현

中国大使发言引发争议…韩中合作前景“难上加难”

驻韩中国大使邢海明的“外交失礼”发言引发争议。6月8号,邢海明大使在与共同民主党李在明代表会面时表示“在当前美国持续打压中国的状况下,赌中国输的人今后一定会后悔”。这是中国对韩国采取的包括今年5月份韩美日首脑会谈开启三国合作模式等在内的一系列“一边倒外交”政策的不满。外交部因此召见邢大使并抗议称“这是违背外交惯例的挑衅性发言”。中国外交部也随即召见了驻中韩国大使郑在浩进行抗议。对于韩国政府提出的“采取适当措施”的要求,中方也未作任何回应。

赌 [dǔ] 베팅

失礼 [shī lǐ] 결례

挑衅 [tiǎo xìn] 도발

召见 [zhào jiàn] 초치

抗议 [kàng yì] 항의