[아이랑GO] 선관위 자녀 특혜 채용 의혹…감사원 감사 받나…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.



선관위 자녀 특혜 채용 의혹…감사원 감사 받나

중앙선거관리위원회가 고위직 간부 자녀 특혜 채용 의혹으로 역대 최대 위기에 봉착했습니다. 채용 정보·면접 등에서 '아빠 찬스' 의혹이 불거지자 선관위는 고위 간부 4명에 수사를 의뢰하고, 외부기관 합동 전수조사 등 자체 개혁안을 발표했어요. 뒤이어 감사원이 선관위 감사를 예고하자 선관위는 헌법 제97조를 들어 감사원의 감사 거부를 결정하고 “국회의 국정조사, 국민권익위원회의 조사 및 수사기관의 수사에는 성실히 임하겠다”고 밝혔는데요. 여권에서 선관위원 전원 사퇴까지 촉구하며 압박하자 감사 수용 여부를 재검토하기로 했죠.

중앙선거관리위원회 선거·국민투표의 관리와 함께 정당·정치자금 관련 사무를 처리하는 국가기관이에요. 국회·정부·법원·헌법재판소와 같은 지위를 갖는 독립된 합의제 헌법기관이죠. 공직선거법에 규정된 대통령선거·국회의원선거·지방의회의원 및 지방자치단체의장선거 등 각종 공직선거의 예비후보자 등록부터 투표·개표까지의 절차와 선거비용을 관리하고, 선거법위반행위 예방·감시·단속도 해요. 선거법위반행위에 대해서는 중지·경고·시정 명령과 함께 과태료를 부과하거나 고발·수사 의뢰도 해요. 또한 정당의 등록·변경·활동·소멸 관련 사무도 하죠.

I’ll fix it!

The powerful National Election Commission (NEC) has refused to accept the Board of Audit and Inspection (BAI)’s probe into the favors several members of the commission gave to their children when they applied for jobs at the independent body.

powerful: 힘센, 막강한(=strong, mighty, stalwart)

the National Election Commission: 중앙선거관리위원회

refuse: 거부하다, 거절하다(=reject, decline, turn down)

accept: 받아들이다, 수용하다(=comply with~, agree to~)

the Board of Audit and Inspection: 감사원

audit: 감사(하다)

inspection: 감찰, 사찰

probe: 조사하다(=investigate, examine, look into~)

favor: 특혜(=grace, benefit)

apply for~: ~에 지원하다

independent body: 독립적인 기구(기관)

选管委违规录用高干子女…是否接受监察院调查成焦点

最近中央选举管理委员会被曝出在招聘过程中,存在为高干子女“开后门”舞弊的嫌疑,面临建立以来最大的危机。招聘信息、面试等过程中徇私舞弊问题曝光之后,选管委提请对4名高管进行调查,并发布了包含邀请外部机构共同进行全方位调查等内容在内的自我改革方案。监察院随即表示将进行调查,但选管委依据宪法第97条,拒绝了监察院的调查要求,并回应称“将积极配合国会国政调查、国民权益委员会调查和司法机构的调查”。不过,在执政党施压要更换全部选管委委员后,选管委称将重新讨论是否接受监察院调查。

高干子女 [gāo gàn zǐ nǚ] 고위직 간부 자녀

招聘 [zhāo pìn] 채용

舞弊 [wǔ bì] 부정 행위

调查 [diào chá] 수사