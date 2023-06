[아이랑GO] 서울시 경계경보 오발령 소동…실제 상황이라면 '아찔'…영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

서울시 경계경보 오발령 소동…실제 상황이라면 '아찔'

재난안전 주무부처인 행정안전부와 서울시의 소통 부족으로 경계경보 오(誤)발령 소동이 벌어졌어요. 5월 31일 오전 6시 32분 북한 우주발사체 발사(6시 29분)에 따른 경계경보가 발령(백령지역)되자 서울시가 대피하라는 내용의 위급재난문자를 보냈고, 22분 뒤 행안부가 '서울시의 경계경보는 오발령'이라고 정정했죠. 놀란 가슴을 쓸어내린 960만 서울시민은 경계경보 발령 9분 뒤에야 위급재난문자가 발송된 점, 대피 이유나 대피소 위치 안내가 전혀 없었던 점 등을 두고 실제 상황이었다면 대피가 어려웠을 것이라고 분통을 터뜨렸어요.

재난안전 주무부처 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 줄 수 있는 각종 재난·사고에 대해 예방·대응·복구 등의 업무를 주관하는 정부 부처로, 행정안전부를 말합니다. 재난은 태풍·홍수·호우 등 자연재난, 화재·붕괴·폭발·교통사고·감염병 등으로 인한 피해를 뜻하는 사회재난으로 구분해요. 재난을 예방하고 발생 시 피해를 최소화하는 것은 국가와 지방자치단체의 의무며, 이때 국민 안전을 우선적으로 고려해야 합니다. 관련 내용은 ‘재난 및 안전관리 기본법’으로 규정하며, 재난안전 주무부처의 수장인 행정안전부장관이 이 업무를 총괄·조정해요.

It’s your fault!

After the confusion from evacuation alarms about North Korea’s firing of an alleged rocket early Wednesday morning, the Interior Ministry and the Seoul Metropolitan Government are busy blaming one another. The projectile fell into the waters about 250 kilometers (150 miles) to the west of Gunsan, North Jeolla.

confusion: 혼란(=disorder, chaos, bustle, commotion)

evacuation: 대피

alarm: 경보(=danger signal, warning, alert)

alleged: ~라고 주장하는

the Interior Ministry: 행정안전부(the Ministry of the Interior and Safety)의 약식 표현

the Seoul Metropolitan Government: 서울시 광역 자치정부. 쉽게 말해 서울시(Seoul city)

be busy ~ing: ~하느라 바쁘다(분주하다)

blame: 비난하다(=criticize, condemn, accuse, denounce)

projectile: 발사체. missile(미사일), shell(포탄), bullet(총탄), rocket(로켓) 등을 아우르는 표현

waters: 바다. 참고로, water가 “바다”의 의미로 쓰일 때는 복수형임에 유의

to the west of ~: ~의 서쪽에

首尔市误发警报引发混乱…内容欠缺实战状况下效果堪忧

由于主管灾难安全的行政安全部和首尔市沟通不足,发生了首尔市误发警报信息引发混乱的状况。5月31号早上6点29分,北韩发射火箭,政府于6点32分发布了警报(针对白翎地区),首尔市也随即发布了要求市民紧急疏散的灾难警报信息。22分钟后,行政安全部发布更正信息,表示“首尔市警报属于误报”。撇开误报不谈,灾难信息在政府信息发布9分钟后才发出,内容里完全没有原因和避难场所指引等信息,令960万首尔市民不禁对实战状况下的疏散效果感到担忧。

警报 [jǐng bào] 경보

紧急疏散 [jǐn jí shū sàn] 대피

灾难 [zāi nàn] 재난

担忧 [dān yōu] 걱정