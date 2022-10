“나도 여기 살았다 아이가!” BTS 완전체, 부산 달궜다

“부산 콘서트 준비하면서 우여곡절이 많았죠. 그런데 지나간 건 지나간 거고, 과거는 과거일 뿐이지 않냐. (중략) 어떤 사람들은 방탄소년단이 나이 들었다고 이야기하는데, 저희가 첫 대상 받고 6년 정도 흘렀죠. 앞으로 10년이 뭐예요. 20년, 30년 더 이 자리에 있을 것 같아요. 우리 한번 같이 늙어봅시다.”

15일 부산아시아드주경기장에서 열린 ‘BTS 옛 투 컴 인 부산(Yet To Come in BUSAN)’을 마무리하며 슈가가 밝힌 소감이다. 부산시의 2030세계박람회 유치를 기원하는 대규모 무료공연의 준비 과정이 쉽지 않았음을 에둘러 표현한 것이다. 이번 공연은 당초 10만명 규모로 열릴 예정이었으나, 인프라 부족과 안전 문제 등으로 장소가 바뀌었고, 규모도 절반으로 줄었다. 대신 부산항과 해운대에 마련된 ‘라이브 플레이’ 특설 무대에서 1만2000여명이 관람했다. 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통한 온라인 스트리밍 수는 229개 국가 및 지역에서 4907만 건을 기록했다. JTBC 생중계 시청률도 3.3%를 기록했다.

BTS는 140여분간 19곡을 부르며 글로벌 스타다운 무대를 선보였다. 이번 공연에선 완전히 달라진 세트 리스트를 선보였다. 6월 발표한 앤솔로지 앨범 ‘프루프(Proof)’에 수록된 신곡 ‘옛 투 컴’ ‘달려라 방탄’ ‘포 유스(For Youth)’ 등을 추가했다. 특히 최신 히트곡을 빼고 2015년 발표한 ‘마 시티(Ma City)’를 넣은 게 눈에 띄었다. 일곱 멤버가 각자의 고향을 이야기한 노래다. 부산 출신 지민은 “부산에서 하는 공연인데 이 곡을 빼놓을 수 없었다. 웰컴 투 마이 시티”라고 외쳤다. 정국은 “나 부산 살았다 아이가”라고 사투리로 인사했다.

지난 6월 유튜브를 통해 “팀보다 개인 활동을 늘릴 예정”이라고 밝혔던 BTS는 팬들을 안심시키는 것도 잊지 않았다. 1992년 12월생으로 연말까지 병역법이 개정되지 않으면 입대해야 하는 맏형 진은 “잡혀 있는 콘서트는 이게 마지막이었다. 앞으로 또 언제 콘서트를 하게 될까. 다시 이런 콘서트를 할 수 있을까. 이 시간과 감정을 많이 담아둬야겠다 생각했다”고 말했다. ‘옛 투 컴’ 가사처럼 “최고의 순간은 아직 오지 않았다”는 BTS 말에 아미는 “변화는 많았지만 변함은 없는 우리”라고 적힌 카드보드를 흔들며 화답했다.

한국·미국을 빼고는 지난 3년간 오프라인 공연을 하지 못한 만큼 전 세계에서 팬들이 몰렸다. 일본에서는 특별전세기를 띄웠다. 일본 팬 사토 게이코(41)는 “비행기에서부터 함께 BTS 노래를 들으며 오니 더욱 신났다”고 말했다. 브라질 축구대표팀의 노랑 유니폼을 맞춰 입은 일행도 눈에 띄었다. 브라질 팬 브루나블루메(12)는 “우리가 어디에서 왔는지 한눈에 알아봤으면 하는 마음에 팀 복을 맞추게 됐다”고 설명했다. 부산시는 이번 공연 기간 국내외 방문자를 10만명 이상으로 추산했다.

부산역 등 시내 전체에 BTS 상징색인 보랏빛이 넘실댔다. 공연 제작비로 70억원 이상이 든 것으로 알려졌다. 하이브는 제작비를 충당하기 위해 네이버·롯데·현대차·SK텔레콤·BNK금융그룹 등 16개 업체로부터 후원받았다.