한솔PNS-인천창조경제센터, 스타트업·중소기업 발굴 공모전

한솔그룹 계열 IT전문 기업 한솔PNS는 인천창조경제혁신센터와 함께 우수 스타트업·중소기업 발굴을 위한 공모전을 진행한다고 25일 밝혔다.

한솔PNS에 따르면 이번 공모전은 스마트팩토리 사업 협력 아이템과 빅데이터 플랫폼 구현 분야 등에서 우수한 기술을 보유하고 있는 스타트업·중소기업을 발굴하고 협업을 모색하기 위해 마련됐다. 앞서 지난 6월 한솔PNS는 인천창조혁신센터와 오픈 이노베이션 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

중소기업 및 창업 7년 이내 창업기업을 대상으로 하며, 접수 기간은 이날부터 다음달 19일 오후 5시까지다. 공모 분야는 ▶ 분석용 데이터 수집·처리·저장을 위한 빅데이터 플랫폼 구현 ▶ 스마트팩토리 분야에서 한솔PNS와 사업협력이 가능한 아이템 등이다.

선정된 기업엔 상금(대상 1000만원, 최우수상 500만원)을 수여하는 한편 한솔PNS와의 사업협력 기회를 제공한다. 아울러 인천창조경제혁신센터의 투자 검토, 보육기업 등록 추천을 받게 된다.

김형준 한솔PNS IT 서비스부문 대표는 "독보적인 기술을 보유한 스타트업, 중소기업을 지속해서 발굴하고 지원하여 양사 간 시너지를 낼 수 있는 혁신의 기회를 마련할 계획"이라고 말했다. 한솔PNS는 제조와 플랜트·화학, 물류 등 다양한 산업별로 특화된 IT 솔루션·서비스를 제공하는 IT 서비스 전문기업이다. 지난해 한솔코에버를 인수해 스마트팩토리 시장에 진출했다.