[미중 기술경쟁 6ROUND] 라운드 3: 양자정보과학(QIS)

ROUND 3: 양자정보과학

(Quantum Information Science)

미·중 기술경쟁 6 ROUND 중 양국이 가장 근소한 격차를 보이는 영역이다. 이것만큼은 중국이 이미 미국을 추월했다고 보는 시각도 적지 않다.

양자 컴퓨팅과 양자 암호 통신.

양자정보과학을 지탱하고 있는 양대 축이다. 이 중 양자컴퓨터에 대해 먼저 살펴보자.

양자컴퓨터는 새로운 개념의 컴퓨터이다. 일반 컴퓨터의 정보 단위인 비트(bit)가 0 혹은 1의 값만 갖는다면, 양자 컴퓨터의 정보 단위인 큐비트(qubit)는 양자 중첩성(superposition) 성질 때문에 0과 1의 상태를 동시에 가질 수 있다. 이 때문에 한 번의 프로세스로 0과 1의 연산을 동시에 수행할 수 있으며, 여기에 양자 얽힘(entanglement)과 양자 병렬(quantum parallelism) 성질이 더해져 많은 양의 연산을 빠르게 처리할 수 있다.

양자컴퓨터는 일반 컴퓨터보다 소인수분해, 최적경로탐색 기반 최적화, 대량 데이터 탐색 등에 강점이 있는 것으로 평가된다. 이 때문에 향후 인공지능(AI), 보안, 클라우드, 물류·교통 최적화, 금융권 투자 포트폴리오 설계 등 다양한 산업에 유용하게 활용될 것으로 예상한다.

양자 컴퓨팅 시장은 2000년 들어 급격히 성장했다. 시장조사기관 Statista에 따르면 1999년 7개에 불과했던 양자 컴퓨팅 분야 특허 출원 개수는 2017년 925개로 약 130배 증가했다. 미국 IDC(International Data Corporation)는 글로벌 소비자의 양자 컴퓨팅 분야 관련 지출이 2020년 4억 1200만 달러에서 2027년 86억 달러로 증가할 것으로 예측했다.

양자 컴퓨팅에 대한 공공 및 민간 투자 역시 2027년 말 164억 달러에 육박할 것으로 예상했다. IDC의 컴퓨팅 플랫폼 책임연구원 피터 루튼(Peter Rutted)은 "기존의 컴퓨팅은 앞으로 10년 안에 기력이 고갈될 것이며, 양자 컴퓨팅이 차세대 성능 집약 컴퓨팅으로 자리 잡을 것"이라고 예측했다.

이처럼 또 한 번 세상을 뒤바꿀 양자 컴퓨팅 분야에서 미∙중 간 기술경쟁이 심화하고 있다.

미국은 2000년대 초반 양자 컴퓨팅 분야를 주도하고 있었다. 2009년, 미국은 일찍이 국가양자정보과학비전을 발표하고 국방부와 다수의 정보기관, 연구소를 중심으로 양자 통신과 양자 컴퓨팅 기술 개발을 추진했다. 곧이어 민간에서도 구글, IBM, 인텔 등 거대 IT기업들이 양자 컴퓨팅 기술 개발에 뛰어들어 경쟁 구도를 형성했다.

구글과 IBM의 각축전이 대표적이다. IBM은 2016년 5-큐비트 컴퓨터, 2017년 20-큐비트 컴퓨터 개발에 성공하며 초기 경쟁에서 우위를 점했다. 이후 구글이 2019년 양자컴퓨터 칩인 시카모어(Sycamore)를 출시해 자사가 슈퍼컴퓨터의 연산 능력을 넘어서는 양자 우위(Quantum Supremacy)를 달성했다고 주장했다. 그러자 IBM은 시카모어가 특정 문제를 푸는 데만 최적화돼 있어 구글의 주장이 근거 없다고 반박했다. 기업 간 경쟁은 치열해졌지만 미국은 오랫동안 양자 컴퓨팅 분야에서 선두를 지킬 수 있었다.

그러나 벨퍼 연구 보고서는 최근 몇 년간 중국의 양자 컴퓨팅 기술이 미국의 턱밑까지 쫓아왔으며, 경우에 따라서는 이미 미국을 추월했다고 분석했다.

구글이 시카모어로 양자 우위를 달성한 지 1년 만인 2020년 12월, 중국은 계산 속도∙환경 적합성 ∙더 큰 샘플 문제에 대한 컴퓨팅 능력 측면에서 시카모어보다 ‘100억 배’ 빠르다고 주장하는 광학 양자 컴퓨터(photonic quantum computer)를 개발했다.

그리고 불과 6개월 후, 판젠웨이(潘建偉)가 이끄는 중국과학기술대학 연구팀은 62-큐비트 양자 컴퓨터 쭈충즈(祖沖之·Zuchongzhi)를 개발해 다시금 화제를 모았다. 쭈충즈는시카모어가 풀었던 것보다 100배 더 어려운 문제를 해결함으로써 세계에서 가장 강력한 초전도 양자 컴퓨터로 부상했다.

지난 10년간 양자 컴퓨팅 국제 학회 등재 과학잡지에 발표된 논문은 미국이 4295건, 중국이 3706건으로 비교적 대등한 수준에 이르렀다. 2012년까지 비슷하던 미국과 중국의 양자 기술 관련 특허 건수는 2018년 들어 중국이 1157건, 미국이 363건을 출원하며 3배 이상 격차가 벌어졌다. 더욱이 양자 컴퓨팅 암호화 관련 특허는 중국이 517건, 미국이 117건으로 4배 이상 차이 나며, 오늘날 전체 양자 컴퓨팅 분야에 대한 지출도 중국이 미국보다 4배 더 많은 것으로 밝혀졌다.

벨퍼 연구 보고서는 현재의 양자 과학 기술 혁명이 중국이 여전히 가난한 나라일 당시에 일어났던 여타 기술 혁명들과는 다르다고 주장했다. 중국의 급격한 부상이 이제는 중국이 이 분야를 주도할 수 있는 자금과 인재를 제공하고 있다는 것이다.

중국에서 ‘양자의 아버지’로 불리는 판젠웨이는 "근대 정보과학이 탄생할 당시 우리는 단지 추종자이자 학습자였으나, 이제는 리더로 거듭날 기회를 얻었다"고 말했다.

중국은 2017년 안후이성 허페이시에 향후 5년간 1000억 위안(약 18조 원)의 자금이 투입될 세계 최대 규모의 양자정보과학연구소 착공에 들어갔다. 또한 제14차 5개년 계획에서 향후 5년간 중점 육성할 핵심 기술 분야로 인공지능(AI) 다음으로 양자 과학기술을 꼽으며 정책적 지원도 아끼지 않고 있다. 지난해부터는 칭화대를 비롯한 자국 내 굴지 대학에 양자 정보반을 설립하며 혁신 인재 양성에도 주력하고 있다.

한편 중국은 양자정보과학의 두 번째 핵심축인 양자 암호 통신 분야에서 눈부신 성장을 이뤄냈다. 2013년 에드워드 스노든 전 중앙정보국(CIA) 요원이 미국 국가안보국(NSA)의 전 세계 도·감청 실태를 폭로한 이후, 중국은 양자 암호 통신 기술 개발에 더욱더 박차를 가한 것으로 알려진다. 양자 암호 통신은 도·감청이 불가능해 미국의 정보 수집을 무력화시킬 수 있기 때문이다.

2016년 중국은 세계 최초로 양자 위성통신인 ‘묵자호’를 발사했고, 2017년엔 베이징~상하이를 잇는 2000㎞ 구간의 양자 통신 네트워크를 구축했다.

2021년에는 판젠웨이가 이끄는 중국 연구진이 하늘과 땅에서 총 4600km에 걸친 유·무선 양자 암호통신에 성공해 국제 학술지인 ‘네이처’에 발표했다. 이를 두고 한 전문가는 “중국 정부와 군 통신이 빠르면 2~3년 안에 먹통이 될 것으로 예상한다”며 이는 미국이 더는 중국을 도·감청할 수 없게 됨을 의미한다고 말했다.

첸잔산업연구원에 따르면 2019년 중국 양자 통신 시장 규모는 345억 위안(약 6조 5천억 원)으로 전년 대비 19.7% 증가했으며, 2023년까지 805억 위안(약 14조 원)으로 늘어날 전망이다.

벨퍼 연구 보고서는 양자 센싱(quantum sensing)에서도 중국이 미국을 능가한다고 덧붙였다. 양자 센싱은 스텔스 기술과 레이더 재밍을 무력화할 수 있기 때문에 군사력에 특히 영향을 미치는 중요한 기술이다. 미국 국방연구원의 2019년 보고서에 따르면, 양자 센싱 기술 관련 전체 간행물 수와 논문당 피인용 횟수에서 중국이 모두 1위에 등극했다.

벨퍼 연구 보고서는 미국이 양자 과학기술 분야에서 한때 선두주자였으나, 자금 부족과 구조∙제도적 문제, 정부의 협조 부족 등으로 주도권 유지에 필요한 성장 모멘텀을 잃었다고 보았다. 2018년 말 세계 최초로 ‘양자법’을 제정하고 백악관 직속의 국가양자조정실(NQCO)을 신설하는 등 미국이 최근 들어 모멘텀을 되찾으려는 노력을 보이지만, 중국과의 경쟁에서 승리하기 위해선 더 많은 것들이 필요할 것으로 내다봤다. 일례로 일본 등 전략적 동맹국들과 기술 협력을 강화해야 한다고 말했다.

양자정보과학 분야에서 중국이 미국을 추월해 계속해서 격차를 벌려 나갈지, 아니면 정신 차린 미국이 다시금 1위 자리를 탈환할지 귀추가 주목된다.

차이나랩 권가영 에디터

자료: The Great Tech Rivalry: China vs the U.S. / Graham Allison, Kevin Klyman, Karina Barbesino, Hugo Yen