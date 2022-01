[아이랑GO] 영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…새해 철책 넘은 월북자

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

새해 철책 넘은 월북자 발생

1년 전 귀순한 탈북민이 강원도 고성군 동부전선 최전방 GOP 철책을 넘어 북한으로 되돌아간 사건이 발생했어요. 국방부에 따르면 이 남성은 2020년 11월 남한으로 귀순한 30대 남성 김모씨입니다. 그는 귀순할 땐 내륙 쪽인 GOP 서쪽 철책을, 지난 1일 밤 월북할 때는 동해안 쪽 GOP 철책을 넘었는데요. 사실상 같은 수법과 경로로 귀순과 월북을 한 거죠. 현장 검열 결과 군의 경계망에 전반적으로 문제가 있었던 것으로 나타나 이를 지적하는 목소리가 높습니다.

All quiet on the eastern front

An unidentified person — presumed to be a South Korean civilian — crossed the heavily-armed border to North Korea on Jan. 1 without being detected by South Korean soldiers on guard until three hours after the suspected defection.

quiet: 조용한.

eastern front: 동부전선.

unidentified: 신원미상의, 정체가 불분명한.

person: 사람, 인물.

presume: 추정하다, 짐작하다.

civilian: 민간인.

cross: 가로지르다.

heavily-armed: 중무장한.

border: 국경, 접경.

without~: ~없이, ~되지 않고.

detect: 탐지하다.

soldier: 병력.

on guard: 경계 중인, 경비 중인.

suspected: 의심되는.

defection: 귀순.

脱北者元旦翻铁丝网越境前往北韩

元旦当天,一名脱北者翻越位于江原道高城郡东部战线最前方的铁丝网护栏前往北韩。事后,国防部证实该男子为2020年11月份投奔韩国的男性金某。一年前,他也是用同样的方法翻越铁丝网护栏进入韩国。此次事件发生后,军方对现场进行了调查,承认边防警戒存在漏洞并向国民道歉。