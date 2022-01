[아이랑GO]영어 중국어 쏙쏙 들어오는 쏙쏙만평…갈 길 잃은 부동산 정책

아이와 함께 일주일에 한 번, 한컷으로 된 중앙일보 만평으로 영어와 중국어를 공부해보세요. 매주 아이와 외국어 만평을 보다 보면 어느새 외국어 실력은 일취월장. 여기에 세상 돌아가는 시사상식은 덤! 아이랑GO를 통해 만평을 즐겨보세요.

대선 앞두고 갈 길 잃은 부동산 정책

3월 대통령 선거를 앞두고 이재명·윤석열 후보가 부동산 감세 공약을 내놨어요. 이 후보는 "공시가격 관련 제도 전면 재검토"를, 윤 후보는 "종부세·재산세 통합, 2022년 주택 공시가격의 2020년 수준 환원"을 내세웠죠. 세금·건강보험료 등에 영향을 미치는 부동산 정책서 감세 공약을 내세운 건 표심을 잡으려는 행보로 보이는데요. 중장기 계획에 따라 시행해야 하는 부동산 정책을 두고 뒤바꾸기 논란이 일면서 몇 년 새 부담이 가중된 부동산 시장에 혼선을 줄 수 있다는 우려도 나옵니다.

Attention on promises

Investors in the real estate market are watching presidential candidates’ promises to build a huge number of apartments and lower taxes on homeowners.

pledge: 맹세

investor: 투자자

real estate: 부동산

market: 시장.

watch: 유심히 지켜보다.

presidential: 대통령 선거의.

candidate: 후보.

promise: 약속.

build: 짓다, 건설하다.

huge: 엄청난.

number: 숫자.

apartment 아파트.

lower: 낮추다.

tax: 세금.

homeowner: 집주인.

大选在即,房地产政策却逐渐迷失方向

明年三月总统选举在即,两大候选人李在明、尹锡悦都针对房地产政策提出竞选承诺。李在明表示将对挂牌价制度进行全面检讨,尹锡悦则表示会将综合房地产税与财产税合并,并在2022年内将挂牌价调控至2020年水准。两位候选人提出这样的竞选承诺,无疑是为了获得更多的选票。但也有人认为,房地产政策需要用长远的目光树立中长期计划进行改革,朝令夕改只会让本就不堪重负的房地产市场变得更加混乱。