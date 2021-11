[팩플] 무한한 공간, 저 너머 우주로(To Infinity and Beyond)

팩플레터 161호, 2021.10.29

안녕하세요 여러분! ‘금요 팩플’ 설문 언박싱입니다!

할로윈🎃이 이틀 남았습니다. 오늘 로고는 특별히 ‘할로윈 코스튬’을 입혀봤어요. 다음달 1일부턴 ‘위드 코로나’ 방역체계로 전환되긴 하지만, 조심해서 나쁠 것은 없으니 팩플 독자분들은 안전하게 할로윈 보내시길 바랄게요!

지난 화요일엔, ‘우주를 향해 쏴라, 근데 누가?’를 보내드렸죠. 이번 레터는 정원엽·김정민 기자가 함께 취재했는데요. 김정민 기자의 취재 후기를 먼저 전해드릴게요.

저는 어릴 적 별을 올려다보며 꿈을 키우던 아이였습니다. 이젠 우주선에서 아름다운 지구를 내려다보는 어른이 되었어요. 꿈을 꾸는 다음 세대 여러분, 우리가 이걸 할 수 있다면 여러분은 무엇을 할 수 있을지 상상해보세요.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do.