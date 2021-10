애플·테슬라 10년 전 알았더라면…'뼈아픈 후회' 없는 투자법 [부모탐구생활]

‘장기(長期) 투자’ 하면 흔히 가치 투자나 고배당 같은 단어를 떠올리실 겁니다. 그것도 물론 맞는 말입니다. 하지만 오늘은 좀 다르게 접근해보려고 합니다. '미래에 우리의 삶이 어떻게 바뀔까', '지금 기업들이 연구하는 새로운 기술이 우리 삶의 모습을 어떻게 바꿀까' 하는 관점에서 말입니다. 바로 거기서 새로운 투자 기회를 찾을 수도 있으니 말입니다. 본격적으로 시작하기에 앞서 이 글은 애널리스트의 리서치 자료가 아니라는 점을 명확히 해두겠습니다. 특정 기업의 이름이 언급되진 하지만 해당 기업의 주식을 추천하거나 그 기업의 가치를 분석한 것이 아니라는 걸 기억해주십시오.

지금의 장년층은 삶의 모습이 완전히 달라지는 큰 변화를 몇 가지 겪었습니다. 사회의 구조가 바뀌고 투자의 패러다임도 바꾸었던 세 장면을 짚어보고, 정말 과거에 이런 세상을 전혀 예측하지 못했을까 하는 질문을 해보려 합니다.

① 인터넷의 대중화, 그리고 마이크로소프트

1990년대 초 20대였던 지금의 50대는 초당 50킬로바이트 정도의 처리 속도를 가진 모뎀을 컴퓨터에 장착하고, 전화선을 연결해 인터넷이라는 세계에 발을 들였습니다. 그들은 1990년대 후반 초고속 인터넷과 개인 이동 통신의 신세계를 맛보며 닷컴혁명과 버블을 모두 지켜보았습니다. 다음, 네이버 같은 회사들이 그때 만들어졌죠. 빌 게이츠가 세계 제일의 부자에 이름을 올리기 시작한 시기입니다.

② 스마트폰의 등장

2007년 6월 29일, 청바지와 검정 라운드 티, 그리고 뉴발란스 992 운동화를 신은 한 남자가 무대에 올라 역사적인 발표를 합니다.

오늘, 애플은 전화를 다시 발명할 것입니다(Today, Apple is going to reinvent the phone).