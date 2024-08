"램지어, 위안부 계약서 찾아보지도 않았다"…하버드 교수들 공개 비판

하버드대 역사학과 교수들이 '위안부는 매춘부'라는 주장을 내놨던 마크 램지어 하버드대 로스쿨 교수의 논문에 "학문적 오류가 있다"고 공개 비판했다.

17일(현지시간) 하버드대 카터 에커트 한국역사학 교수와 앤드루 고든 역사학 교수는 램지어 교수의 논문에 대한 반박문을 법·경제 관련 학술지 '법과 경제 국제 리뷰'에 제출했다. 이 학술지는 3월호에 램지어 교수의 논문 '태평양전쟁 당시 성(性)계약'(Contracting for sex in the Pacific War)에 게재할 예정이다.

두 교수는 반박문에서 "램지어 교수가 언급한 증거들의 실체가 확인되지 않았다"고 밝혔다.

이에 따르면 램지어 교수는 논문에서 1938년부터 1945년 사이 위안부 피해자와 모집업자들 사이에 작성됐다는 계약서를 언급하며 "위안부는 자발적으로 매춘 계약을 맺었다"고 주장했다.

그러나 두 교수는 논문을 검증한 결과 "논문에 인용된 문건을 아무리 뒤져봐도 위안부 피해자나 그 가족이 맺었다는 계약서를 램지어 교수가 직접 찾아봤다는 증거는 없었다"고 밝혔다. 증거의 신빙성에 의혹을 제기한 것이다.

특히 "렘지어 교수가 활용한 문건 중 하나는 중국 상하이 위안소에서 바텐더로 일했던 일본인 여성의 표본 계약서였다"면서 "주장과 무관한 내용을 인용했다"고 지적했다. 이어 "직접 읽지도 않은 계약 내용을, 어떤 근거로, 강한 표현까지 사용하며 어떻게 주장을 만들어낸 건지 알 수 없다"고 꼬집었다.

또 "계약 내용이 담긴 수첩이 아니라 그 수첩에 관한 책을 인용한 점", "한국 여성이 계약을 맺었다는 제3자의 증언을 증명할 어떠한 문서도 찾을 수 없었던 점"도 문제로 지목했다.

교수들은 "램지어 교수의 논문은 '증거 미확인', '주장을 뒷받침할 제3자의 증언 부족', '선택적 문건 활용' 등으로 학문적 진실성을 심각하게 위반했다"고 비판했다. 두 교수는 학술지를 향해 논문 게재를 미루고 전면적인 조사를 진행하라고 촉구했다.

