아모레퍼시픽 기술연구원, 녹차유산균 연구센터 개소

아모레퍼시픽 기술연구원이 ‘녹차유산균 연구센터(Green Tea Probiotics Research Center)’를 개소했다. 녹차유산균 연구센터는 아모레퍼시픽이 제주 유기농 차밭에서 발견한 새로운 유산균 소재의 연구를 강화하고, 미생물을 비롯한 여러 분야에서 더욱 혁신적인 제품 개발을 이어가기 위해 신설했다.

아모레퍼시픽 기술연구원은 1980년대부터 녹차 소재에 관한 연구를 시작했으며, 2000년대 들어서는 피부 효능을 지닌 신품종 녹차 연구까지 그 범위를 확대했다. 또한, 1997년부터는 미생물을 포함한 피부 및 두피, 모발의 특성에 관한 연구도 이어온 바 있다. 이와 같은 다양한 연구를 통해 2010년에는 제주 유기농 녹차 중에서 풍미가 깊은 발효 녹차 잎에 발효를 돕는 유익한 식물성 녹차 유산균주(락토바실러스 플란타룸(Lactobacillus plantarum) APsulloc)가 있다는 사실을 밝혀냈으며, 특허도 획득했다.

특히 해당 소재의 유전체를 분석한 결과 기존 유산균주보다 장내 정착력이 뛰어나고 효과가 오래 지속되며, 항균력이 뛰어나 유해 세균 억제 효과가 우수하고, 항성제 내성 안정성을 지녔다는 사실을 밝혀낼 수 있었다. 이와 같은 장점을 바탕으로 장내 미생물 분야 세계적 석학인 빌헬름 홀잡펠 교수(Prof. Dr. Wilhelm Heinrich Holzapfel)와 공동 연구를 진행했으며, 작년 11월에는 관련 내용을 SCI급 저널인 “프로바이오틱스 및 항균성 단백질(Probiotics and Antimicrobial Proteins)"에도 게재한 바 있다. (논문명: Safety Evaluation and Whole-Genome Annotation of Lactobacillus plantarum Strains from Different Sources with Special Focus on Isolates from Green Tea) 관련 연구를 통해 아모레퍼시픽이 독자적으로 찾아낸 녹차유산균주가 위장의 염증인자들을 감소시킨다는 사실도 추가로 확인할 수 있었다.

아모레퍼시픽 기술연구원은 이번에 신설한 녹차유산균 연구센터를 통해 해당 소재의 효능을 추가로 검증하고, 건강식품과 화장품 등 여러 분야에서 녹차유산균을 사용한 혁신 제품 개발을 지속해서 이어나갈 예정이다. 더불어 인체에 서식하는 미생물과 그 유전정보를 일컫는 마이크로바이옴(microbiome) 등 미생물로도 연구 분야를 확장해나갈 계획이다.

또한 40년동안 녹차 연구를 계속해온 아모레퍼시픽은 제주 녹차 다원에서 서식하는 미생물 연구 도중 녹차에서 서식하는 다수의 유산균주를 발견해 제품화에 성공했다. 녹차유래유산균 ‘GTB1™’은 세계 식품 미생물 및 위생 연합(ICFMH) 회장 빌헬름 홀잡펠(Wilhelm Holzapfel) 교수와 아모레퍼시픽이 공동연구로 개발한 독점 특허균주로, 우수한 생존력과 장부착능 및 항생제 내성 안정성과 관련하여 SCI급 저널에서 인정받았다.

아모레퍼시픽의 이너뷰티 솔루션 브랜드 바이탈뷰티(VITALBEAUTIE)는 녹차유래유산균 ‘GTB1™’을 포함해 직접 엄선한 6종의 프로바이오틱스를 배합해 유익균과 유해균의 밸런스를 맞추어 건강한 장 리듬을 찾아주고 정상적인 면역 기능에 도움을 주는 복합 프로바이오틱스 ‘녹차에서 온 유산균’을 출시한다. 항균력이 우수한 녹차잎에서 서식하던 유익균을 배양해 장내에서 생존력이 높고 정착력 또한 뛰어나 자극적인 식생활에 길들여진 한국인의 장에 적합하며, 생균의 먹이인 프리바이오틱스와 녹차 식이섬유가 부원료로 함유돼 유산균의 체내 증식에도 효과적이다.

4중 코팅 마이크로 캡슐 기술로 입에서 장까지 살아서 도달하며, 안전하게 섭취 가능하고 어린이부터 중장년층까지 장내 환경을 고려하여 증식하기에 적합한 10억 유산균 제품이다. 입에 닿자마자 텁텁하지 않고 부드럽게 잘 녹는 스노우 파우더(Snow Granule Powder™) 제형에 상큼한 청포도맛으로 어린이부터 중장년층까지 부담없이 섭취할 수 있다.

한편, 아모레퍼시픽 기술연구원은 2019년에 안티폴루션 연구센터, 설화수 한방과학 연구센터를 개소하며 연구 역량을 강화하고 있다. 앞으로도 독보적인 기술력을 바탕으로 최고의 제품을 고객에게 전하기 위해 최선의 연구 노력을 이어가겠다는 방침이다.

