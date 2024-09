Q2 : 다음 중 작품명에 '사랑(รัก)'이 들어가지 않는 것은?

정답 : 3번 C( A는 태국 웹툰 'TAKE MY MONEY(Take My Money รักนี้...มีเปย์: '이 사랑, 월급이 있다'는 뜻)', B는 태국 웹툰 '악역의 구원자(ตัวร้ายสุดที่รัก: '사랑하는 악당'이란 뜻)', C는 K웹툰 '재혼황후' )