고수도 초보자같은 실수를 한다, 가장 큰 패착 원인은?

이런 질문에 대해 예스라고 답한다면 거짓말일 것이다. 살아가면서 전혀 실수하지 않는 사람은 없기 때문이다. 사람은 대부분 크고 작은 실수를 하며 살아간다. 전문가도 자기 분야에서 실수할 때가 있다. 그래서 원숭이도 나무에서 떨어질 때가 있다는 말이 있다.

바둑에선 이런 일을 흔하게 볼 수 있다. 유명한 고수가 초보자도 아는 ‘단수’ 같은 간단한 수법을 착각하는 경우도 있다. 두어서는 안 될 곳을 두어 반칙패를 당하기도 한다.

예전에 ‘대마 킬러’라는 별명으로 유명한 가토 마사오 9단은 타이틀이 걸린 중대한 판에서 따낼 수 없는 곳에 두었다가 실격패를 당한 적이 있다. 한 판의 바둑을 두면서 실수를 전혀 하지 않는다는 것은 쉬운 일이 아니다. 전문가가 이럴진대 자신이 능숙하지 않은 분야에서 실수하는 것은 극히 당연하다고 할 수 있다.

하지만 실수를 자주 하면 안 된다. 실수가 잦으면 패하는 원인이 된다. 작은 실수 한두 번은 크게 문제 될 것이 없다. 그러나 작은 실수를 여러 번 하면 문제를 일으키게 된다. 어떤 실수는 한 번 하는 순간 나락으로 떨어지게 된다. 회복하기 어려운 큰 실수를 할 경우다. 이런 실수를 바둑에서는 ‘패착’이라고 한다. 패배를 불러올 만큼 중대한 실착이라는 뜻이다.

인간의 삶에서 실수가 어쩔 수 없는 것이라면 실수에 대응하는 방법이 중요할 것이다. 묘한 것은 실수에 잘 대응하면 전화위복이 될 수 있다는 점이다. 그러나 잘못 대응하면 파멸의 구렁텅이로 빠져들 수 있다. 실수에 대응하는 적절한 방법은 그 실수를 인정하고 반성하는 것이다. 그러면 실수에서 교훈을 얻어 성장하고 발전할 수 있다.

세계적인 베스트셀러 작가이자 인생 컨설턴트인 셰리 카터 스콧은 이렇게 말했다.

“세상사에 실수란 없다. 교훈만 있을 뿐이다 (There are no mistakes, only lessons).”