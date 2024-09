“지난주에 갑자기 아내가 보헤미안 랩소디 보고싶다고 해서 몇 년 만에 영화를 보게 됐습니다. 가기 전 보헤미안 랩소디가 무슨 영화인지도 몰라서 가는 길에 찾아보니 밴드 '퀸'에 관한 영화이고 퀸의 보컬이었던 프레디 머큐리의 전기 영화라고 하더군요. 퀸과 프레디 머큐리는 들어본 적은 있지만 프레디 머큐리가 퀸의 보컬인지도 몰랐을 정도로 퀸알못, 락알못이었는데요. 2시간 10분 정도의 상영시간이 금방 지나갔다고 느꼈을 정도였고 알고 보니 우리가 잘 알고 있던 노래들 중에 퀸 노래가 상당히 많았더라구요. Bohemian Rhapsody, Don"t Stop Me Now, Somebody To Love, Radio Ga Ga, We Will Rock You, We Are The Champions 등등.

영화에서 각색된 부분도 많고 완성도는 다소 부족할지 몰라도 퀸의 노래만으로도 부족함이 채워지는 영화였습니다. 문란한(?) 사생활은 옥의 티지만 천재적인 가수, 무대에서의 열정, 무대 밖에서의 인간으로서의 고뇌 등 프레디 머큐리의 빛과 어둠을 잘 드러냈다고 생각합니다. 특히 프레디 머큐리의 폭발하는 감정이 담겨있는 듯한 마지막 공연 장면은 압권이었네요. 영화 본 이후 아내와 집에서 퀸 노래를 계속 듣게 됐구요. 저에게는 수능금지곡과 맞먹을 정도로 퀸의 노래가 입가에서 계속 맴돌고 있습니다. 퀸의 팬이었던 분들은 물론이고 퀸 시대를 살짝 비껴갔던 분들에게도 추천할 만한 영화인 것 같아요. 시간이 지나서 다운(?) 받아서 보시는 분들도 계시겠지만 이 영화만큼은 극장에서 보시는 걸 추천드립니다.”