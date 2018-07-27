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사회 사회일반

[인사] 법무부 外

중앙일보

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종합 16면

◆법무부<공익법무관 신규 임용(송무 담당)>▶법무부 법무심의관실 박재훈 배설환▶〃법무과 노형탁 오승훈▶〃국제법무과 김태엽 정민용▶〃국가송무과 김건우(교육부 파견) 김범수(외교부 파견) 김정빈(문화체육관광부 파견) 김준년(보건복지부 파견) 류원용(여성가족부 파견) 박준기(교원소청심사위원회 파견) 오승헌(환경부 파견) 오충엽(광주지방보훈청 파견) 유현상(방송통신위원회 파견) 이보형 조현식(해양수산부 파견) 홍현우(근로복지공단[대전] 파견) 황성재(게임물관리위원회 파견)▶〃통일법무과 임현종 홍성표▶〃상사법무과 오원택 최영훈▶〃법조인력과 배성권 홍영기▶〃형사법제과 김승훈▶〃치료처우과 송한준▶〃보안과 김승현 ▶〃난민과 김호연 김후신 황규상▶서울지방교정청 석승훈▶광주지방〃이종준▶서울출입국·외국인청 이승용 정석현▶부산〃윤지수 임동규▶대구출입국·외국인사무소 박준원▶서울고등검찰청 김준연 노 건 박근영 이재성 전은석 최석준▶대전〃전민승▶대구〃정상수▶부산〃박수진 윤주현 최종헌▶인천지방검찰청 장우진▶수원〃김민순 박종화▶대구〃손영호<공익법무관 신규임용(구조 담당)>▶법무부 인권구조과 이동현▶준법지원센터(서울) 손우석▶서울동부지방검찰청 이재원▶의정부〃김성우▶인천〃정구승▶울산〃이은철▶창원〃이진호▶광주〃윤형진▶전주〃박현익▶고양지청 백명헌▶부천〃김민준▶안산〃정성윤▶진주〃김동주▶통영〃송주안▶마산〃박준상▶순천〃이일형▶목포〃성주경▶군산〃김재영▶대한법률구조공단 본부 강현구 신현덕 이충원▶서울중앙지부 공병기 김주익▶청주지부 이종찬▶부산〃김윤학 이덕희▶광주〃오종훈▶전주〃진민성▶부천출장소 유종민▶대구서부〃유대혁▶부산동부〃조현석▶순천〃이형탁▶광주창조경제혁신센터 김상곤

◆국토교통부<실장급 전보>▶국토도시실장 박선호<실장급 승진>▶주택토지실장 이문기<국장급 전보>▶대변인 어명소▶주거복지정책관 백원국▶원주지방국토관리청장 주현종▶부산지방〃정태화

◆행정중심복합도시건설청▶공공건축추진단장 권상대

◆경찰청<치안정감 승진·전보>▶경찰청 차장 임호선(승진)▶경찰대학장 이상정(승진)▶부산지방경찰청장 박운대(전보)▶인천〃원경환(승진)▶경기남부〃허경렬(승진) <치안감 승진·전보>▶경찰청 기획조정관 송민헌(승진)▶〃경무인사기획관 이은정(승진)▶〃수사국장 배용주(전보)▶〃사이버안전국장 이철구(승진)▶〃교통국장 최해영(승진)▶〃경비국장 김병구(승진)▶〃정보국장 장하연(승진)▶〃경무담당관실 이승철 조희현 장향진 강성복(공로연수)▶광주지방경찰청장 김규현(전보)▶대전〃이상로(전보)▶강원〃김원준(승진)▶전남〃최관호(승진)▶제주〃이상철(전보)

◆감사원<고위감사공무원 임용>▶감사연구원장 박희정

◆금융위원회<전보>▶금융소비자국장 최준우▶자본시장정책관 박정훈▶금융산업국장 최훈▶금융소비자정책과장 김기한▶가계금융과장 박주영▶중소금융과장 홍성기▶금융데이터정책과장 이한진

◆대구시<3급 전보>▶시민행복교육국장 김영애▶기획조정실 정책기획관 김태익<승진>▶자치행정국장 진광식▶건설교통국장 김종근▶도시기반혁신본부장 남희철▶보건복지국장 백윤자▶공항추진본부장 김창엽<직무대리>▶건설본부장 직무대리 김영기▶도시재창조국장〃우상정<직위승진>▶보건환경연구원장 김선숙<파견>▶대구경북경제자유구역청 파견 김형일<전출>▶동구 전재경<개방형직위 임용>▶감사관 김태성▶기획조정실 정보화담당관 유성필▶녹색환경국 공원녹지과장 권명구▶서울본부장 강명<별정직 임용>▶비서실장 김대현<4급 전보>▶기획조정실 미래전략담당관 박희준▶〃세정담당관 김태석▶녹색환경국 취수원이전추진단장 김정섭▶시민행복교육국 교육청소년정책관 신태균▶자치행정국 총무과장 윤정희▶〃인사과장 황보란▶도시재창조국 도시정비과장 한상국▶〃건축주택과장 장이희▶도시기반혁신본부 도시기반총괄과장 최이호▶의회사무처 경제환경전문위원 이재규▶상수도사업본부 경영부장 장태옥▶건설본부 관리부장 박운상▶〃건축기전부장 백승태▶동부여성문화회관장 변수옥<4급 승진>▶재난안전실 사회재난과장 정길영▶〃민생사법경찰과장 김춘식▶녹색환경국 물산업과장 김동규▶자치행정국 회계과장 천상욱▶일자리경제본부 일자리정책과(신용보증재단) 김영기 ▶미래산업추진본부 스마트시티조성과(국립대구과학관) 이선희▶건설교통국 택시물류과장 권오상▶〃건설산업과장 오효식▶공항추진본부 공항정책과장 박대경▶도시기반혁신본부 수변공간개발추진단장 김충한▶의회사무처 홍보담당관 정병환▶여성회관장 이은미▶상수도사업본부 고산정수사업소장 박희대▶〃시설관리소장 박노술▶녹색환경국 물관리과장 이근희▶도시재창조국 도시재생과장 강연근▶공항추진본부 이전터개발과장 황선필▶시설안전관리사업소장 전상훈

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