아내 바버라 장례식날 화려한 양말…부시의 특별한 이별법

'책' 양말 신고 문맹 퇴치 힘쓴 반려자 떠나 보낸 아버지 부시

미국 텍사스주 휴스턴 세인트 마틴 교회에서 지난 21일(현지시간) 열린 미국 ‘국민 할머니’ 바버라 부시 여사의 장례식.

독특한 양말 취향으로 여러 번 회자됐던 아버지 부시(조지 H.W. 부시 전 대통령)는 73년 반려자의 마지막 길을 배웅하기 위해 이날 평소보다 더 신경 써 양말을 골랐다.

다운증후군 앓는 20대 청년 양말 사업가에 부탁 #"잔잔하고 아름답게 추모했다" #자칭 '양말맨' 부시, 독특한 양말 취향으로 수차례 화제

회색 계열의 어두운 수트 바지 끝단 아래로 드러난 그의 양말에는 빨강, 파랑, 노랑 등 알록달록한 책 그림이 그려져 있었다. 미 CBS 뉴스 등에 따르면 이 양말은 22살의 존 크로닌이라는 청년 양말 사업가가 선물한 것이다. 부시는 그에게 직접 연락해 장례식에 신고 갈 양말을 부탁했다고 한다.

존이 고심해 책을 테마로 한 양말 몇 켤레를 애도 편지와 함께 보냈고, 부시는 생전 문맹 퇴치에 힘썼던 아내를 기린다는 의미로 이 양말을 택한 것으로 전해졌다. CBS 뉴스는 그가 “잔잔하면서도 아름다운 방식으로 (in a subtle, yet beautiful way) 바버라 부시에 경의를 표했다”고 전했다.

바버라 부시 여사는 문맹 퇴치를 목적으로 재단을 설립해 기금을 모으는 등 다양한 자선 활동을 벌여왔다.

부시는 평소 존을 ‘친구’라고 표현할 만큼 둘 사이는 각별하다. 지난해 빌 클린턴 전 대통령이 부시를 문병해 캐릭터 양말을 선물했는데 이 사연을 전해 들은 존은 먼저 부시에게 그가 파는 양말 꾸러미 한 박스를 보냈다고 한다.

지난달 세계 다운증후군의 날에도 부시는 존이 선물한 ‘슈퍼 히어로’ 양말을 신고 인증샷을 찍어 트위터에 올렸다.

존은 장애를 딛고 백만장자가 된 청년 사업가로도 유명하다. 다운증후군을 앓는 그에게 양말은 개성을 가장 잘 뽐낼 수 있는 아이템이었다. 고등학교를 졸업한 뒤 2016년 아버지 마크 크로닌과 존스 크레이지 삭스(John’s Crazy Socks)라는 양말 회사를 차리게 된 배경이다.

그는 1900가지 이상의 화려하고 재미있는 문양의 양말을 납품받아 판다. 직접 양말을 디자인하기도 한다. 수익의 5%는 스페셜 올림픽에 기부하고 33명의 직원 가운데 절반가량인 15명을 장애를 가진 직원들로 채우는 등 사회 공헌에도 열심이다.

부시가 신은 양말은 실제 존스 크레이지 삭스에서 600켤레 이상 팔렸을 정도로 인기를 끈 양말이다. 존은 이 수익금 전액을 바버라 부시 재단에 기부할 예정이라고 CBS 뉴스에 밝혔다.

부시의 대단한 양말 사랑은 잘 알려져 있다. 스스로를 ‘양말 맨(sock man)’이라고 부를 정도다. 한 언론과의 인터뷰에서 부시는 “예쁜 양말을 좋아한다”고 털어놓은 바 있다. 바버라 부시 여사는 생전 대중 앞에서 그가 “‘괴상하고 특이한 양말’을 좋아한다”고 말하기도 했다.

그가 신은 양말은 덩달아 유명세를 탔다.

2013년 4월 아들인 조지 W 부시 전 대통령 기념관 헌정식에선 그의 밝은 분홍색 양말이 화제였다. 손녀 제나 부시 헤이거는 트위터에 그 양말을 클로즈업해 올리면서 “내가 아는 가장 귀엽고 사랑스러운 남성”이라고 적었다.

미식축구 팀 휴스턴 텍슨스의 치어리더 단과 만날 때는 성조기가 그려진 양말이 눈길을 끌었다. 89번째 생일에 대변인실을 통해 공개된 사진에서 그는 슈퍼맨 로고가 찍힌 양말을 신은 채 골프장 카트를 타고 있었다.

당시 낸시 펠로시 민주당 하원 원내대표는 색동 양말을 신은 사진을 트위터에 올렸고, 콘돌리자 라이스 전 국무장관과 로버트 게이츠 전 국방장관, 스티븐 해들리 전 국가안전보장회의 보좌관 등도 화려한 양말을 맞춰 신고 그의 생일을 축하했다.

한편 바버라 부시 여사의 장례식 다음 날인 23일 혈액 감염으로 입원해 중환자실에서 치료를 받아 온 부시는 현재 상태가 호전돼 일반 병실로 옮겼지만, 한동안 병원에 더 머무를 예정이다.

부시 일가 대변인 짐 맥그래스는 27일(현지시간) 트위터에 “부시 전 대통령이 일정을 다시 시작하기를 고대한다”면서 “그는 다음 달로 예정된 (미국 북동부의)메인 주 여행을 가려고 한다"고 전했다.

황수연 기자 ppangshu@joongang.co.kr