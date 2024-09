방탄소년단, 日정규 3집 ‘FACE YOURSELF’ 오리콘 차트 1위 등극

그룹 방탄소년단이 일본 정규 앨범 발매 직후 오리콘 차트 1위에 올랐다.

4일 공개된 방탄소년단의 세 번째 정규 앨범 'FACE YOURSELF'는 발매 첫날 18만 8085포인트를 올리면서 일본 오리콘 차트 데일리 앨범 1위를 차지했다.

방탄소년단의 세 번째 정규 앨범 'FACE YOURSELF'는 1번 트랙 'INTRO : Ringwanderung' 시작으로 'DNA', 'MIC Drop' 등 일본어 버전 곡들과 드라마 '시그널 장기 미해결 사건 수사반(シグナル 長期未解決事件捜査班)'의 주제가 'Don't Leave Me', 발라드곡 'Let Go', 마지막 트랙 'OUTRO : Crack'까지 총 12곡이 수록됐다.

'FACE YOURSELF'는 발매 후 전 세계 49개 지역 아이튠즈 '톱 앨범 차트' 1위를 차지했으며, 수록곡 'Don't Leave Me'는 35개 지역 '톱 송 차트' 1위에 올랐다.

한편, 방탄소년단은 오는 18일~21일 요코하마 아레나, 23일~24일 오사카 성 홀에서 일본 공식 팬미팅 'BTS JAPAN OFFICIAL FANMEETING VOL.4 ~Happy Ever After~'를 열고 팬들과 만난다.

