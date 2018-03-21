[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부<국장급 인사>▶조세총괄정책관 임재현▶소득법인세정책관 이상율
◆통일부<고위공무원 전보>▶기획조정실 정책기획관 이상민▶남북협력지구발전기획단장 최영준▶통일교육원 교육기획부장 박광호▶남북출입사무소장 이강우
◆과학기술정보통신부<과장급 전보>▶정보통신산업과장 홍성완▶전파방송관리과장 박태완
◆산업통상자원부<과장급 전보>▶국가기술표준원 제품시장관리과장 장혁조▶국가기술표준원 생활제품안전과장 김용태
◆국토교통부<부장급 전보>▶동서남해안 및 내륙권 발전기획단 기획관 이용규▶하천계획과장 강성습
◆군포시<승진(지방서기관)>▶경제환경국장 손정숙<승진(지방사무관)>▶군포2동장 직무대리 이남구▶산본1동장 직무대리 배재일▶오금동장 직무대리 양기환▶산본도서관장 직무대리 장성수▶산본보건지소장 직무대리 최무선<전보(지방사무관)>▶차량등록과장 이익재▶자치행정과장 유형균▶보건행정과장 최재인▶회계과장 성백연▶환경과장 송인호▶여성가족과장 진용옥▶정보통신과장 차동주▶군포1동 복지과장 하형근▶복지정책과장 정해봉
◆국민일보<보임 및 전보>▶편집국장 오종석▶종교국장 정진영▶경영전략실장 성기철▶제작국장 김의구▶독자마케팅국장 조갑연▶공공정책국장 박현동▶논설위원 김용백 신종수▶종교국 선임기자 정재호
◆TV조선미디어렙<보직>▶미디어사업국장 한상철
◆대전MBC▶사업국장·에프앤씨 대표이사 서주석▶에프앤씨플러스 대표이사 이감우
◆파이낸셜뉴스▶국제부 부장대우(베이징 특파원) 조창원▶건설부동산부장(직무대행) 윤경현▶블록체인부장(마켓포커스 부장 겸직) 장태민▶국제업무실 부국장 박종우