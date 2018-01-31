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사회 사회일반

[인사] 국회 사무처·예산정책처·입법조사처 外

중앙일보

입력

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종합 23면

◆국회 사무처·예산정책처·입법조사처[국회사무처]<부이사관 승진>▶의사국 의정기록1과장 정순화▶국회사무처 박재문 서덕교 오세일 이동현<부이사관 전보>▶의사국 의사과장 구현우▶법제실 국토교통법제과장 김영일▶대변인실 공보담당관 성소미▶국회민원지원센터장 정명호▶외교통위원회 입법조사관 김현중▶행정안전위원회 입법조사관 김사우▶농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 원종욱▶환경노동위원회 입법조사관 김정연▶국방위원회 입법조사관 이옥순▶법제사법위원회 입법조사관 허문규▶기획재정위원회 입법조사관 윤동준▶국회사무처 이수기 임춘환 장영복 김용규 상지원<서기관 승진>▶국제국 유럽아프리카과 조지숙▶기획조정실 행정법무담당관실 최미경▶운영지원과 최민영▶법제사법위원회 입법조사관 김리사▶정무위원회 입법조사관 조형규<서기관 전보>▶경호기획관 의회방호담당관실 김준형▶법제실 재정법제과장 손을춘▶법제실 재정법제과 법제관 김성봉▶법제실 행정법제과 법제관 표승연▶홍보기획관 미디어담당관 이상묵▶의사국 의안과장 예승우▶의사국 의사과 송환엽▶의정연수원 고성분원장 구병성▶기획조정실 행정법무담당관 배승환▶국제국 의전과 이경주▶인사과 이성곤▶운영지원과 강건희▶여성가족위원회 입법조사관 조윤희▶농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 남궁인철▶국방위원회 입법조사관 제민▶국방위원회 입법조사관 전광희 김현식▶법제사법위원회 입법조사관 김광선 황지현 김안나▶예산결산특별위원회 입법조사관 김성훈 서영재 오명희 강세욱▶과학기술정보방송통신위원회 입법조사관 이지연 홍정▶산업통상자원중소벤처기업위원회 입법조사관 김효진▶정무위원회 입법조사관 박애린▶정무위원회 입법조사관 김복현▶정무위원회 입법조사관 박지영▶환경노동위원회 입법조사관 이세진▶국토교통위원회 입법조사관 이홍석▶운영위원회 입법조사관 김병관 양승희▶정보위원회 입법조사관 오봉근 이보림▶국회사무처 강준희 김병진 이욱희 정정일 정종운[국회예산정책처]<부이사관 전보>▶기획관리관실 정책총괄담당관 임명현▶예산분석실 예산분석총괄과장 임종수▶추계세제분석실 추계세제총괄과장 윤성민▶경제분석국 인구전략분석과장 임재금<서기관 승진>▶예산분석실 행정예산분석과 예산분석관 조흥연▶예산분석실 예산분석총괄과 예산분석관 하상우<서기관 전보>▶기획관리관 총무담당관실 김미량▶예산분석실 경제산업사업평가과 예산분석관 심지헌▶추계세제분석실 경제비용추계과 추계세제분석관 성선애▶예산분석실 사회예산분석과장 이동훈▶추계세제분석실 경제비용추계과장 양성선▶예산분석실 사회예산분석과 예산분석관 김려진[국회입법조사처]<서기관 승진>▶사회문화조사실 보건복지여성팀 입법조사관 조숙희<서기관 전보>▶사회문화조사실 교육문화팀 입법조사관 황현희▶기획관리실 총무담당관실 박양숙▶정치행정조사실 법제사법팀 입법조사관 박준모

◆광운대▶대학원장/광운한림원장 최영근▶스마트융합대학원장 이종철▶경영대학원장/경영대학장 서상구▶교육대학원장 장정희▶상담복지정책대학원장 최영훈▶건설법무대학원장 신만중▶전자정보공과대학장 이종철▶소프트웨어융합대학장 이혁준▶공과대학장/환경대학원장 윤도영▶자연과학대학장 송영권▶인문사회과학대학장/동북아대학장 장정희▶정책법학대학장 최영훈▶인제니움학부대학장 김백영▶기획처장 유정호▶교무처장/교육혁신원장 김주찬▶학생복지처장/체육부 체육실장 박철환▶입학처장 문상현▶대외국제처장 김정권▶총무처장 직무대리 김성룡▶관리처장 직무대리 최금주▶정보통신처장 이형근▶산학협력단장 정영욱▶중앙도서관장 이향철▶정보과학교육원장 이종용▶광운미디어콘텐츠센터장 오문석▶언어교육원장 노진서▶교수학습센터장 이승영▶연촌재 관장 이춘원▶대학신문사주간 정일권▶생활관장 김대식▶동해문화예술관장 조충현

◆상명대▶제2캠퍼스 교학부총장 김재현▶서울캠퍼스 대외협력처장 조항록▶〃대학원장 및 계당 배상명 기념관장 권찬호▶〃박물관장 하희정▶〃신문방송국장 및 학보사주간 강옥희▶〃교직지원센터장 최홍원▶제2캠퍼스 학생경력개발처장 강현경▶〃디자인대학장 및 예술대학장 심형근

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