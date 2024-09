엑소, 동방신기 공식 블록 시리즈 출시 … 팬들의 반응은?

SM타운 공식 SNS에 동방신기와 엑소 블록 시리즈의 모습이 공개됐다. 팬들의 반응은 좋지만은 않다.

SM타운은 공식 인스타그램 계정 'smtown_sum'을 통해 동방신기와 엑소의 블록 시리즈 출시 예고와 함께 몇장의 사진을 공개했다.

이번 블록 시리즈에는 동방신기의 '수리수리 M/V Ver.'과 엑소의 'Love ME Right 럭비씬', 'EXO'rDIUM dot. In SEOUL' 총 세 가지가 포함됐다.

SM타운은 "사진으로만 보던 그 장면을 직접 만들고 멤버 전체 피겨를 소장할 수도 있는 기회"라며 블록 시리즈를 소개했다.

이 블록 시리즈는 12월 1일 금요일부터 SM 팝업 스토어에서 판매된다.

팬들의 반응은 달갑지만은 않다. "너무 귀엽다" "갖고 싶다"는 의견이 있는가 하면, "멤버 간 특징이 전혀 드러나 있지 않다" "적어도 무대 당시 했던 머리 색깔이라도 구현해줬어야 한다" "옷마저 똑같으면 멤버들을 어떻게 구별하라는 거냐"는 등 단순한 블록 구성에 불만을 표출하는 팬들도 많았다.

여현구 인턴기자 yeo.hyungoo@joongang.co.kr