서경대, 성북강북교육지원청과 ‘찾아가는 등굣길 음악회’ 개최

서경대학교(총장 최영철)는 성북강북교육지원청(교육장 안성철)과 공동으로 5월 25일(목)부터 10월 27일(금)까지 5개월 간 2017 성북강북 지역연계 학교예술교육 활성화 사업인 ‘함지박 프로젝트’의 일환으로 ‘찾아가는 등굣길 음악회’를 개최한다.

지역사회 예술문화 단체와 대학의 예술 자원 및 콘텐츠를 학교교육에 접목, 학교 예술교육의 활성화를 통해 학생들의 미래 학습역량을 신장시키고 나눔을 통한 학교 예술교육 경험을 공유하기 위해 마련된 ‘함지박 프로젝트 - 찾아가는 등굣길 음악회’는 서경대 음악학부 서경뮤직소사이어티(팀장 배진환)가 이끄는 5인조 브라스 밴드가 서울애화학교 등 성북-강북 지역 내 10개 초등학교와 중학교, 고등학교를 방문, 개교기념일, 하모니데이 등 학교의 의미 있는 날에 교정 한 켠에 무대를 꾸미고 등교하는 학생과 선생님들에게 다양한 레퍼토리로 아름다운 음악을 선물할 예정이다.

앞서 성북강북교육지원청은 지난 4월 서울 성북-강북 지역에 소재한 초·중·고교에 ‘2017 함지박 프로젝트 - 찾아가는 등굣길 음악회’ 개최 계획을 알리고 4월 13일(목)부터 19일(수)까지 일주일 간 참가신청을 받았으며 참가를 희망한 학교 가운데 프로그램 운영 계획 및 내용 등을 기준으로 내부 심사를 거쳐 서울애화학교, 성암국제무역고등학교, 동구마케팅고등학교, 길음초등학교, 창문여자중학교, 미양고등학교, 오현초등학교, 인수중학교, 정인학교, 창문여자고등학교 등 10개를 선정했다.

서경대 음악학부 서경뮤직소사이어티가 이끄는 5인조 브라스 밴드는 가장 먼저 5월 25일(목) 청각장애인 학생들을 위한 특수학교인 서울애화학교(교장 최경운, 서울 강북 미아동 소재)를 방문, 오전 8시 30분부터 9시까지 30분 동안 교내 운동장에서 개교 기념일(5월 26일)을 축하하는 의미로 The entertainer- Scott Joplin, Do Re Mi song -R.rodgers, Tie a yellow ribbon round the ole oak tree-Lrwin levine 등을 연주할 예정이다. 찾아가는 등굣길 음악회를 서울애화학교에서 처음 시작하는 이유는 애화학교 학생들이 청각장애의 불편함을 가지고 있어 그동안 클래식 연주를 접할 기회가 전혀 없었는데 학생들이 청각장애를 완화할 수 있는 '와우수술'이라는 치료를 받고 어느 정도 소리를 들을 수 있게 돼 개교기념일에 맞춰 행사를 계획한 것이다. 이 날은 개교 기념일 축하곡 외에 학생들이 쉽게 접할 수 있는 영화음악이나 동요, 유명한 클래식 음악 위주로 밝고 경쾌한 리듬을 가진 곡들을 연주할 예정이다. 서울애화학교에서의 첫 콘서트는 장애가 있다고 하더라도 아름다운 음악을 통해 지역과 학교가 더불어 함께 할 수 있다는 가능성을 보여준 것으로 큰 의미가 있다.

5월 30일(화)에는 성암국제무역고등학교(교장 김홍식)를 찾아 음악회를 열 예정이다. 성암국제무역고등학교는 매월 1일 많은 교사들이 일찍 출근해 등교하는 학생들에게 허그나 하이파이브를 하며 즐거운 등교의 시작으로 하루를 행복하게 보내는 행사를 하고 있는데, 5월에는 30일 오전 7시 20분부터 50분까지 30분간 찾아가는 등굣길 음악회를 열어 진학과 취업 준비로 힘들어 하는 성암 학생들에게 하루만이라도 행복한 시간을 갖도록 할 예정이다.

동구마케팅고등학교(교장 한혜경)는 오는 6월 1일부터 7일까지 1주일 간 학생들이 교내 지정 장소에서 사랑과 화합을 표현하는 인증샷을 찍은 후 등굣길에 제출하면 간식을 제공하는 행사를 할 예정이며, 다음날인 6월 8일(목)을 ‘동구 하모니데이’로 제정, 이날 ‘동구 하모니데이’ 행사와 함께 오전 7시 45분부터 8시 15분까지 30분간 교정에서 ‘찾아가는 등굣길 음악회’를 열 계획이다. ‘도심 속 공원’으로 불리는 동구마케팅고등학교에서 6월의 녹음 속에 ‘동구 하모니데이’ 와 함께 앙상블 공연을 펼침으로써 선생님들과 학생들로 하여금 교육과 학업에 지친 심신을 힐링하는 시간이 될 전망이다.

네 번째로 열리게 될 서울길음초등학교(교장 김인숙)에서의 찾아가는 등굣길 음악회는 6월 28일(수) 오전 8시 40분 본관 출입문 입구에 무대가 마련될 예정이다. 문화예술중심 창의감성학교인 서울길음초등학교는 2015년, 2016년 성북구 길음뉴타운 축제 때 길음라온소리 합창단이 참가한 적이 있으며 학교 자체적으로 아침행복 콘서트를 세 차례나 여는 등 지역연계 학교 예술교육 기관으로 남다른 배경과 의욕을 가지고 있어 더욱 훌륭한 음악회가 될 것으로 기대를 모으고 있다.

강북구 월계로에 있는 창문여자중학교(교장 조수경)는 8월 30일(수) 오전 8시 10분부터 30분간 동아리 전시회 개막식에 맞춰 학교 운동장에서 전교생 440명이 모인 가운데 찾아가는 등굣길 음악회를 열 예정이다.

9월 8일(금)에는 교육연극도 운영하고 기타 · 밴드 · 오케스트라 동아리 활동을 왕성하게 하고 있는 미양고등학교(교장 이건재)에서 오전 8시 20분에 음악회가 열릴 예정이다. 학교 정문 출입구 앞 잔디밭에서 펼쳐질 찾아가는 등굣길 음악회는 오고 싶은 학교 만들기 분위기 조성에 힘쓰고 있는 학교 당국이 공을 들이고 있는 행사로 전교생 600여 명이 모두 참여할 예정이다.

오현초등학교(교장 신수균)는 9월 27일(수) 학교사랑 주간을 맞이하여 학생자치회 주관으로 이틀 뒤에 있을 가을운동회와 함께 축제 분위기를 심어주기 위해 찾아가는 등굣길 음악회를 개최할 예정이다. 다른 학교와 달리 비교적 늦은 시간인 오전 10시 30분에 전교생 중간놀이 시간을 이용하여 음악감상이나 음악활동도 놀이의 일환으로 받아들일 수 있도록 행사를 기획, 진행할 예정이다. 오현초등학교는 이번 음악회를 통해 예술꿈버스, 창의예술, 국악교육, 풍물교육 등으로 밑바탕이 된 문화예술분야의 관심을 더욱 확산, 고양시킬 계획이다.

여덟 번째 찾아가는 등굣길 음악회는 10월 10일(화) 오전 7시 30분부터 30분 간 전교생을 대상으로 창문여자고등학교(교장 최영현)에서 개최될 예정이다. 창문여자고등학교는 이날 음악회를 개교기념일을 축하하고 학생들에게 정서함양 및 예술체험의 기회로 삼을 예정이다.

10월 12일(목) 오전 8시 30분에는 인수중학교(교장 최명숙)에서 찾아가는 등굣길 음악회가 열릴 예정이다. 인수중학교는 1년에 2회 전 교사와 학생회가 함께하는 등굣길 이벤트를 운영하고 있는데, 이 이벤트와 음악회를 연계하여 한 번은 학교 내에 있는 힙합동아리 학생들의 무대로 구성하고 또 한 번은 지역에서 찾아가는 등곳길 음악회(오케스트라)의 지원 무대로 꾸밀 예정이다.

마지막 찾아가는 등굣길 음악회는 10월 27일(금) 오전 8시 30분 발달장애인 학생들을 가르치는 서울정인학교(교장 김형근)에서 열릴 예정이다. 학교에서 가장 큰 행사로 이루어지는 정인 놀이한마당 행사 당일에 놀이에 참여하기 전 찾아가는 등굣길 음악회를 열어 행사 참여 동기를 부여하고 행사 축하 의미도 더욱 높일 계획이다.

서경대학교와 성북강북교육지원청은 대학과 지역사회 교육기관, 학생이 하나가 된 공연으로 아름다운 선율을 통해 예술문화 감상의 기회를 제공하고 음악적 경험을 자주 갖게 함으로써 학생들의 건전한 인성을 함양하고자 앞으로도 이번과 같은 찾아가는 등굣길 음악회 등 지역연계 학교예술 교육 활성화 사업을 지속적으로 추진할 계획이다.

최영철 서경대 총장은 “대학이 지역사회에 기여할 수 있는 방안을 다각도로 모색 중이었는데, 이번 기회를 통해 서경대 학생들이 직접 지역 학교를 찾아가 연주를 해줌으로써 대학과 지역사회 교육기관이 함께 예술로 공감할 수 있는 기회를 갖게 된 데 대해 매우 기쁘고 의미 있게 생각한다.”고 밝혔다.

이번 음악회를 기획단계부터 실무적으로 총괄 지휘한 서경대 취업지원센터의 김주연 센터장은 “지역사회 연계 프로젝트를 통해 학생들의 전공능력 재능나눔의 실현과 취업역량 강화를 도모하고 있다.”며 “이같은 다양한 경험활동이 학생들의 인성함양과 취업률 향상에 밑거름이 되었으면 좋겠다.”고 말했다.

안성철 성북강북교육지원청 교육장은 “지역사회와 함께 학교 예술교육을 더욱 풍성하게 하고 학생들의 예술적 감수성을 키워주는 것은 혁신 미래교육의 소중한 밑거름이 되어 함께 성장하는 더불어 숲을 이루게 될 것”이라고 말했다.

