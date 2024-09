[세계 속으로] 뒤태 섹시한 옵티마 왜건, 베이글녀 같은 페라리 J50

레드닷 디자인상과 iF 디자인상, IDEA 디자인상이 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 이 중 가장 역사가 깊은 상은 1953년 독일 함부르크에서 시작된 iF 디자인상이다. 본상 수상작만 iF 마크를 붙일 수 있고 75점 이상을 받으면 골드 어워드(gold award)를 준다. 한국에선 삼성전자(27개)·LG전자(14개) 등이 골드 어워드 수상 경력이 있다. 오는 6월부터 접수를 시작한다.

레드닷 디자인상은 55년에 시작됐다. 비록 iF 디자인상 출범 2년 후에 시작했지만 응모 작품수 기준으로 세계 최대 디자인상이다. 올해 1월 접수를 시작해 수상작에게 수상 여부를 통지하고 있다. 본지가 입수한 자동차·오토바이 수상작을 포함한 공식 심사 결과는 다음달 공식 발표할 예정이다.

80년 시작된 IDEA(International Design Excellence Awards) 디자인상은 미국산업디자이너협회가 주관한다. ‘디자인의 아카데미상’이란 명성도 있지만 일부는 ‘미국 국내 행사’로 치부하기도 한다. 금상·은상·동상·장려상을 수여하며, 최우수 작품은 미국 헨리포드박물관에 영구 소장·전시한다. 3대 디자인상의 출품 프로세스는 다소 상이하지만 작품을 평가하는 심사위원의 전문성에 대한 공신력을 인정받고 있다.