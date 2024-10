'한국 터널서 사고 나면 벌어지는 일' 동영상에…전 세계 네티즌 감동

'한국의 터널에서 사고가 났을 때 벌어지는 일(When an accident happens in South Korea)'이라는 동영상 게시물이 전 세계 네티즌 사이에서 폭발적인 관심을 받고 있다.

미국의 온라인 플랫폼 '9Gag'의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에는 6일(한국시간) 이같은 내용을 담은 게시글이 올라왔다. 인스타그램 계정 관리자는 "즉석 댄스파티를 기대했는데 그것보다 나은 것 같다"며 해당 영상을 공개했다.

해당 동영상은 영동선 둔내터널 강릉방향의 모습을 담은 폐쇄회로(CCTV) 영상으로, 양 차선을 가득 메운 자동차들이 일제히 갓길로 차를 이동해 긴급차량에 길을 터주는 모습이 담겨있다.

운전자들은 자동차 밖으로 나와 수신호로 다른 자동차들이 터널 쪽으로 차를 붙일 수 있도록 인도했다. 1차선에 있던 차들은 좌측에 차를 댔고, 2차선에 있던 차들은 우측에 차를 붙였다. 도로를 가득 채웠던 자동차들이 터널 벽 쪽으로 붙자 사고차량을 수습하기 위해 출동한 긴급차량의 모습이 등장한다.

이 영상은 390만 건의 조회 수를 기록했고, 8000개 가까운 댓글이 달리며 뜨거운 인기를 얻고 있다.

한 해외 네티즌은 "존경한다"고 말했고, 또 다른 해외 네티즌은 "놀랍다"는 반응을 보였다.

온라인 중앙일보