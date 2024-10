2016.07.10 문화 차트

베스트셀러 자료=교보문고 순위 책명 작가·출판사 01 채식주의자 한강 창비 02 완벽하지 않은 것들에… 혜민 수오서재 03 미움받을 용기 기시미 이치로 인플루엔셜 04 설민석의 무도 한국사 특강 설민석 휴먼큐브 05 종의 기원 정유정 은행나무 06 미움받을 용기2 기시미 이치로 인플루엔셜 07 ETS 신토익 공식종합서 LC ETS YBM 08 일리네어 라이프 도끼 북플라자 09 미 비포 유 조조 모예스 살림 10 다시, 책은 도끼다 박웅현 북하우스

영화 예매 자료=영화진흥위원회 순위 영화명 주연 01 도리를 찾아서(애니메이션) 02 봉이 김선달 유승호 조재현 고창석 03 굿바이 싱글 김혜수 마동석 김현수 04 나우 유 씨 미 2 제시 아이젠버그 05 부산행 공유 정유미 마동석 06 레전드 오브 타잔 알렉산더 스카스가드 07 본 얼티메이텀 맷 데이먼 08 500일의 썸머 조셉 고든 레빗 09 빅뱅 메이드(다큐멘터리) 10 인디펜던스 데이: 리써전스 빌 풀만

연극 예매 자료=인터파크 순위 공연명 출연 01 햄릿 유인촌 전무송 정동환 02 옥탑방고양이 진성민 김영한 이익형 03 쉬어매드니스 김승가 이원석 현봉식 04 라이어1탄 안수진 장지훈 공찬호 05 트루웨스트 리턴즈 배성우 오만석 06 카포네 트릴로지 이석준 윤나무 07 수상한 흥신소 최지영 윤진식 08 레드 강신일 한명구 박정복 09 룸넘버13(대구) 김보군 강선영 10 작업의 정석 김대우 김동원

클래식 음반 자료=풍월당 순위 음반명음반사 01 베를린 필하모니커-베토벤…Berliner… 02 레온 플레이셔-Two…SONY … 03 제임스 에네스-비발디:사계 Onyx 04 제임스 에네스-프랑크:바이올린…Onyx 05 Homage to Gerald …Warner Classics 06 피레스-모차르트:피아노소나타 DG 07 용재오닐-로맨티스트 Universal 08 조성진-쇼팽 콩쿠르 우승…Universal 09 볼레트-리스트:사랑의 꿈 DECCA 10 소콜로프-슈베르트&베토벤 Universal

가요 음원자료=가온차트 순위 노래가수 01 맘 편히 사이먼 도미닉 02 쿵 자이언티 03 I Like That 씨스타 04 Shut Up 언니쓰 05 Starlight 태연 06 비행소년 매드 클라운 샵건 07 Why 태연 08 Butterfly 비스트 09 니가 알던 내가 아냐 사이먼 도미닉 10 Machine Gun KUSH 자이언티